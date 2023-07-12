Shakira habló del perdón en su mensaje de Año Nuevo ¿Dedicado a Piqué y Clara Chía?

Un mensaje de Año Nuevo publicado por Shakira en redes sociales volvió a generar controversia alrededor de su vida personal. Una de las frases incluidas en el texto fue interpretada por seguidores como una posible alusión a su ruptura con Gerard Piqué y a la figura de Clara Chía, protagonistas de uno de los episodios más mediáticos que ha vivido la artista en los últimos años.

El mensaje de Año Nuevo de Shakira

En la publicación, dedicada a su manada (forma en que llama a su comunidad de fanáticos) la cantante hizo un balance del año y compartió reflexiones sobre la paz interior, la gratitud y el aprendizaje emocional.

“Durante este año aprendí que vale más procurar la paz que perseguir obsesivamente la felicidad. Que es mejor agradecer a la vida lo poco o mucho que tenemos, que quejarnos por aquello que nos falta (...) Este año también aprendí a respirar, y encontré dentro de mí el mejor refugio, donde ahora puedo descansar del ruido externo”, escribió Shakira.

“Deseo que este 2026 cultivemos aún más nuestros dones espirituales para poder disfrutar de los materiales. Que el nuevo año nos encuentre siendo amables con nosotros mismos, aceptándonos incondicionalmente y felicitándonos por nuestros pequeños logros, porque solo ellos nos hacen verdaderamente grandes”, agregó.

Sin embargo, el fragmento que más llamó la atención del mensaje de Año Nuevo de Shakira fue el siguiente: “Me esforcé en agradecer incluso a quienes me han hecho daño, porque también ellos han sido verdaderos maestros”. La frase se viralizó rápidamente y dio pie a distintas interpretaciones en redes sociales.

Aunque en ningún momento la colombiana menciona a Piqué ni a Clara Chía de forma directa, el contexto en el que se da la publicación y el contenido de la frase sobre el perdón fueron suficientes para que dichas palabras se interpretaran como algo más que una simple reflexión de Año Nuevo, reactivando el interés del público en este inicio de año.

