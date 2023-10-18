Shakira y Bad Bunny entre los 10 artistas mejor pagados del mundo en 2025, según Forbes

El ranking anual de Forbes sobre los artistas mejor pagos del mundo volvió a confirmar en 2025 el enorme peso económico de la industria musical a nivel global. La lista, elaborada a partir de estimaciones de ingresos brutos generados entre finales de 2024 y finales de 2025, tiene en cuenta ganancias provenientes de giras, ventas de música, derechos de autor, streaming y acuerdos comerciales.

Entre los diez primeros aparecen figuras consolidadas del pop, el rock y el hip hop, así como dos representantes clave de la música latina: Shakira y Bad Bunny.

Los 10 artistas mejor pagados del 2025

En el primer lugar se ubicó The Weeknd, quien lideró el ranking con ingresos estimados en 298 millones de dólares. Su posición fue impulsada principalmente por una gira de alcance global, altos niveles de consumo digital y movimientos estratégicos relacionados con su catálogo musical.

El segundo puesto fue para Taylor Swift, con 202 millones de dólares. La cantante estadounidense mantuvo su dominio comercial gracias a la fortaleza de sus lanzamientos discográficos, su impacto en plataformas de streaming y una base de seguidores que continúa generando ingresos sostenidos a nivel mundial.

En la tercera posición aparece Beyoncé, con 148 millones de dólares. Sus ingresos estuvieron asociados a una gira internacional de gran escala y a proyectos musicales que reforzaron su estatus como una de las artistas más influyentes de la industria.

El cuarto lugar fue ocupado por Kendrick Lamar, quien alcanzó 109 millones de dólares, seguido muy de cerca por Coldplay, en el quinto puesto, con 105 millones, resultado del éxito de su gira internacional y su constante presencia en escenarios globales.

En el sexto lugar se destacó Shakira, con 105 millones de dólares. La artista colombiana logró una de las giras más exitosas del año, convirtiéndose en una de las mujeres latinas con mayores ingresos en la historia reciente de la música en vivo.

El listado continúa con Drake en la séptima posición con 78 millones de dólares, Chris Brown en el octavo lugar con 74 millones, y Zach Bryan en el noveno con 70 millones, impulsado por el crecimiento de su popularidad en el mercado estadounidense.

Cerrando el top 10 aparece Bad Bunny, con ingresos estimados en 66 millones de dólares. El puertorriqueño mantuvo cifras sólidas gracias al alto consumo de su música en streaming y a presentaciones en vivo que reforzaron su impacto comercial.

