Shakira sorprende en el MetLife Stadium al cantar ‘Monotonía’ junto a Ozuna

Shakira continúa cautivando al público con su gira Las mujeres ya no lloran. Millones de fanáticos la han acompañado durante su paso por diferentes ciudades y países del mundo para cantar sus temas más exitosos a lo largo de su carrera artística. La cantautora de 48 años comenzó su gira por Estados Unidos el pasado 13 de mayo en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte.

La artista, quien fue nombrada por Billboard como la estrella No. 1 entre Las 50 Mejores, había anunciado hace un tiempo, antes de iniciar su gira en Estados Unidos: “bueno, ya casi inicia mi gira por Estados Unidos y estoy muy emocionada, voy a tener a varios de mis amigos acompañándome y adivinen: ¿quién estará dándome suerte en mi primer concierto en Charlotte, el 13 de mayo? Alejandro Sanz. Así que los fans de Alejandro que quieran escuchar La Tortura les va a tocar ir hasta Charlotte”.

El intérprete de Amiga mía no dudó en responder con emoción: “Shaki, no podía faltar, no sabes las ganas que tengo de subirme a un escenario contigo y disfrutar. Así que nos vemos en Charlotte, tu primer concierto aquí en la gira en Estados Unidos. ¿Qué más puedo pedir? Te quiero y te mando un besito”.

Después de su presentación juntos, el español volvió a expresar su felicidad por haber compatido escenario con su amiga y colega: “Shaki: ¿te digo la verdad?… Ni con todo el café de Colombia me quito tu aroma”. Enseguida, la barranquillera le contestó: “@alejandrosanz cómo te ovacionaron anoche. Podrán pasar mil años con otros mil más ,pero lo que nos pasa en el escenario seguirá siendo único”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Shakira y Ozuna cantaron ‘Monotonía’

La cantante volvió a hacer historia en el escenario. La noche del 15 de mayo, deslumbró a más de 80,000 fanáticos en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, donde ofreció un espectáculo inolvidable. Para hacer la noche aún más especial, invitó al reguetonero puertorriqueño Ozuna al escenario, donde juntos interpretaron Monotonía, su colaboración de 2022 y una de las canciones más representativas de la ruptura de la barranquillera con Gerard Piqué.

💎 | Shakira e Ozuna cantando "Monotonía" no MetLife Stadium em Nova Jersey. pic.twitter.com/FE1Um445YO — Shakira Brasil | Fã Clube (@Shakira_Brasil) May 16, 2025

La canción hizo su debut en el puesto 12 del ranking global de Spotify, y su video musical logró más de 20 millones de visualizaciones en su primer día, rompiendo récords en las plataformas digitales. La presentación en el MetLife Stadium fue realmente especial, ya que fue la primera vez que Shakira y Ozuna cantaron este tema juntos en vivo. La conexión entre los dos y la respuesta del público hicieron de este momento uno de los más memorables de la noche.