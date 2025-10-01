¿Shakira y Antonio de la Rúa volvieron? Crecen los rumores con este video

14 años después de que Shakira y Antonio de la Rúa rompieran su relación sentimental, se hacen más fuertes los rumores acerca de una reconciliación.

Antonio de la Rúa habría apoyado a Shakira tras su crisis con Piqué

Recordemos que la pareja estuvo más de diez años junta y que comenzó a salir en el 2000. En el 2010, Shakira conoció a Gérard Piqué, con quien conformó una familia y tuvo a sus hijos Milan y a Sasha. No obstante, el futbolista y la artista rompieron por infidelidad de él en el 2022 y en el 2023, ella regresó a vivir a Miami, abandonando España, país donde había residido.

Al llegar a Estados Unidos restableció lazos con sus amigos de antes. Se supo que volvió a verse en enero del año pasado con su antigua suegra, la mamá de Antonio, doña Inés Pertiné.

Las informaciones sobre cómo se volvieron a hablar Antonio y Shakira señalan que incluso antes de salir de Barcelona, él la habría llamado para expresarle su solidaridad y que una vez en Florida, los dos habrían vuelto a ser amigos. Atrás habrían quedado los líos legales que incluso llevaron a una demanda por 100 millones de dólares que De la Rúa perdió frente a la barranquillera.

Volviendo a la cronología del reencuentro, la pareja fue captada cenando en un restaurante de Miami en julio del 2024 y posteriormente, se sabría que él volvió a hacer parte de su equipo de trabajo. Fue así como el hijo del expresidente argentino Fernando de la Rúa, comenzó a verse junto a la intérprete a lo largo de su gira ‘Las mujeres ya no lloran’. Después a sus presentaciones en Argentina, donde Shakira caminó de la mano de la hija de su ex, Zulú, trascendió que viajó a Punta del Este, Uruguay, junto a sus dos hijos y se quedó en la casa que compartieron en antaño ella y su ex.

Luego, se viralizó un video en el cual la lider de la fundación Pies descalzos está cenando con de la Rúa, los hijos que tuvo con Piqué y su hermano Tonino, aunque hay que decir que de ese momento, no hay imágenes que sugieran nada más allá de una amistad.

No obstante, los cibernautas creen que la prueba de la reconciliación se habría dado en México. En el concierto que la artista ofreció en Tijuana, interpretó Día de enero, la canción que 15 años atrás le dedicó a Antonio.

“Esta canción es para esos amigos que están ahí, para siempre. No importa que pase, están ahí”, dijo la artista enfatizando en aquella amistad.

¿Shakira le envió beso a Antonio de la Rúa desde el escenario?

Ahora, tras la presentación de la intérprete de Ojos así en el Global Citizen de Central Park, en Nueva York, un video se viraliza, pues allí se ve a Antonio relajado y tranquilo caminando entre el público y posteriormente, atento al show de la colombiana.

Los asistentes que rotaron el material en la red aseguran además que ella habría tenido un gesto cariñoso con él desde el escenario, que no corresponde al de una amiga, pues Shakira habría enviado un beso al público, hacia donde estaba Antonio, durante su interpretación de Bajo Tu Ropa.

Antonio estaba allí con su hermano Aíto y la esposa de él, Calu Rivero.

¿Qué edades tienen Shakira y Anotnio de la Rúa y sus hijos?

Según el periodista Juan Etchegoyen de Mitre Livela, la relación romántica es un hecho. Se especula que la reconciliación de la pareja se haría pública en diciembre próximo cuando ella vaya a Argentina a su nuevo concierto, así mismo dice Juan que a Shakira le ha gustado la manera tan especial en que se comporta de la Rúa con sus hijos.

Shakira, de 48 años tiene dos hijos: Milan, quien nació en enero del 2013 y Sasha, de enero del 2015, es decir tienen 12 y 10 años respectivamente.

Por su parte, Antonio, de 52 años, tuvo en su matrimonio con la Dj colombiana Daniela Ramos a Zulú y Mael, quienes tienen 12 y 9 años respectivamente.

