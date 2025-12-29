Logo Revista Vea
¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.

El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Lo Último

Beyoncé alcanza el estatus de multimillonaria y entra en la lista de Forbes ¿cuánto gana?

Beyoncé se convirtió en la quinta artista en alcanzar el estatus de multimillonaria, ingresando así a la exclusiva lista publicada por Forbes, en la que también figuran Taylor Swift, su esposo, Jay-Z, Rihanna y Bruce Springsteen.

Por Agencia EFE y Redacción Vea
29 de diciembre de 2025
EA1294. BOGOTÁ (COLOMBIA), 29/12/2025.- Fotografía de archivo del 2 de febrero de 2025 de la cantante estadounidense Beyoncé recibiendo el Grammy al Mejor Álbum Country durante la 67ª ceremonia anual de los Premios Grammy, en Los Ángeles (Estados Unidos). Beyoncé se convirtió en la quinta artista en alcanzar el estatus de multimillonaria, ingresando así a la exclusiva lista publicada por Forbes, en la que también figuran Taylor Swift, su esposo, Jay-Z, Rihanna y Bruce Springsteen. EFE/ Caroline Brehman ARCHIVO
Fotografía por: CAROLINE BREHMAN

En el último año, la cantante de pop inició su gira ‘Cowboy Carter’, basada en su álbum homónimo inspirado en la música country. A lo largo de 32 fechas, vendió 1,6 millones de entradas y recaudó 407,6 millones de dólares, convirtiéndose en la gira más exitosa de música country de la historia de acuerdo con Billboard Boxscore.

Antes de eso, Beyoncé batió el mismo récord en el género de R&B y su gira ‘Renaissance World Tour’, también nombrado como su álbum, cuando concluyó con 579,8 millones de dólares en 2023, según reportó la misma publicación.

¿Cuánto ganó Beyoncé en el 2025?

De acuerdo con Forbes, Beyoncé comenzó a construir su imperio empresarial cuando fundó Parkwood Entertainment en 2010, que le otorgó control creativo, independencia empresarial y diversificación de ingresos, permitiéndole monetizar su talento más allá de la música y participando directamente de sus ganancias.

Vínculos relacionados

Arrestado el supuesto ladrón de discos duros de Beyoncé con música inédita
Jay-Z pide ayuda: sufre acoso de un hombre que dice ser su hijo
Beyoncé y Jay-Z, relacionados por famosa cantante en el caso P. Diddy: “Monstruos”

Forbes estima que combinando lo que ganó en giras con las ganancias de su catálogo musical y los acuerdos de patrocinio de este año, Beyoncé obtuvo 148 millones de dólares antes de impuestos en 2025, lo que la convierte en la tercera artista mejor pagada del mundo.

Esta es la increíble fortuna de Beyoncé

De acuerdo con Celebrity Net Worth, portal especializado en revelar y estimar la riqueza de los famosos, Beyoncé tiene un patrimonio de 700 millones de dólares, buena parte de su riqueza está invertida en finca raíz en California principalmente.

Y si bien es cierto es una de las artistas más acaudaladas, su esposo Jay-Z, supera, según Celebrity Net Worth esta riqueza, pues posee un patrimonio neto de 2,5 mil millones de dólares, es decir casi tres veces lo que ella tiene.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento

Por Agencia EFE y Redacción Vea

Temas:

Vea

Los famosos más ricos

Forbes

Jay-Z

Beyoncé

Fortuna de Beyoncé

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.