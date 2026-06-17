Shakira y Manuel García-Rulfo. Revelan detalles de la cita: “Muy cariñosos”

Hace menos de una semana, imágenes de la colombiana Shakira junto al actor mexicano Manuel García-Rulfo, de la serie ‘El abogado de Lincoln’ inundaron las redes sociales. En algunas se les vio saliendo de la cena que tuvieron en un hotel de Los Ángeles y luego, en otras, disfrutando de la música tropical en una conocida discoteca de esta ciudad llamada ‘La Floridita’.

En las dos situaciones, la cantante y el actor tenían la misma vestimenta, por lo cual es claro que ocurrieron la misma noche. Así mismo, en ambas se vieron relajados, sonrientes y en algunas bastante cercanos.

Naturalmente las especulaciones sobre lo que sería una nueva oportunidad en el amor han surgido. Shakira, quien esta en la segunda parte de su gira ‘Las mujeres ya no lloran’ por Estados Unidos, que comenzó en escenarios de California no se ha pronunciado al respecto, como tampoco el actor de origen mexicano.

“Parece que es el nuevo novio de ella”, trabajador de La Floridita

Sobre este asunto, Univisión entrevistó a una de las personas que trabaja en la discoteca donde Shakira y Manuel fueron vistos bailando salsa. El testimonio confirmaría que en efecto, la pareja podría estar iniciando una relación.

Fue para el programa ‘Despierta América’ que la periodista colombiana Tanya Charry entrevistó el mencionado funcionario que dijo: “Llego con el muchacho...parece que es el nuevo novio de ella y entraron estaban en una esquina y tuvo la suerte que una pareja se había ido y le pusimos una mesita”.

“La pasaron bien, bailaron, disfrutaron la noche, le gustó mucho la música, el DJ puso un poco de la música de ella cuando terminó la banda y lo pasó de lo más bien. Ellos no cenaron, ellos vinieron más tarde y vinieron para bailar”, puntualizó.

El entrevistado se refirió a la actitud de la cantante y el actor y reconoció que no hubo besos sin embargo: “estaban muy cariñosos, lo que no vimos fue un besito ni nada de eso, lo que sí es que estaban coqueteando, bailando, gozando”, mencionó.

Sobre cómo notaron en el local que se trataba de la famosa colombiana detalló: “alguien la conoció, una muchacha la vio y le dijo al dueño ‘mira yo creo que esa es Shakira’. Y cuando la vimos dije ‘Omg es Shakira, hay que tratarla bien’. Y lo pasó más bien, lo bueno que aquí le respetaron su espacio, nadie la molestó”.

“Justamente esta es la mesa donde se sentó Shakira con su compañero y acá atrás es donde tenemos la orquesta y esta es la pista de baile donde ella bailó y compartió con él“, señaló.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento