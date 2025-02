Piqué le habría mentido a Shakira para irse de viaje con Clara Chía ¿qué le dijo?

Pese a que Shakira y Gerard Piqué terminaron su relación en junio de 2022, después de 12 años juntos y dos hijos en común, las noticias al rededor d ella pareja no cesan.

La barranquillera, que se encuentra en medio de su gira ‘Las mujeres ya no lloran’ que ya pasó por Brasil, Perú y actualmente, está en Colombia, donde aún le quedan dos conciertos, ya que el recital de Medellín aún no ha sido reprogramado, está acompañada además de su equipo de producción, artístico y de apoyo, por sus pequeños Milan y Sasha.

Antes de que el tour arrancara en firme, Shakira se desplazó a México donde estuvo radicada por algunas semanas ensayando. Sus hijos la alcanzaron para acompañarla a los Grammy y regresaron a Estados Unidos. Había trascendido que Shakira y Piqué acordaron que mientras ella estaba de gira, él se quedaría a Miami para ocuparse de ellos. La idea era que no perdieran clases y siguieran con su rutina.

Piqué rompió el acuerdo al que había llegado con Shakira

Así los hijos de la estrella colombiana fueron con Gerard al más reciente Super Bowl. Sin embargo, también trascendió que cuando Shakira culminó sus recitales en Brasil, su ex la llamó para decirle que no podía seguir en Estados Unidos, pues tendría que cumplir con unos compromisos en España.

Al parecer, según lo que han divulgado varios medios esto habría desencadenado en una fuerte discusión entre la estrella colombiana y el exfutbolista que le dio como alternativa a la artista que contratara un tutor para los pequeños.

La pelea habría sido tan intensa que algunos opinaron que eso pudo desencadenar la gastritis que llevó a urgencias a la intérprete de ‘Antología’. Según información suministrada por el periodista Jordi Martin, no estaba proyectado que los niños fueran a Perú, pero en vista del inesperado cambio de planes de Piqué, que no le cumplió su palabra a sus hijos y a su ex, ella prefirió mandar por ellos.

Martin indicó que si estaba planeado que los pequeños fueran a Barranquilla como en efecto, lo hicieron, pero era el único momento que se iban a encontrar inicialmente con su padre y de paso, visitar a sus abuelos.

Ahora trasciende que es falso que Piqué tuviera compromisos en España y que en realidad, Chía pudo haberle hecho una escena y exigencias para que volviera a España, a tal punto que si no lo hacia la relación acababa. Otros apuntan que él se devolvió a su país simplemente porque quería irse de viaje con su novia de 26 años. Ya se conocieron las fotos donde se ve a Piqué disfrutando de un partido de futbol en Marruecos. El viaje de Piqué con Clara Chía al lejano país habría sido confirmado por el mismo exfutbolista quien compartió una foto con un amigo, Ilyas El Maliki, con quien tiene la intención de organizar, en dicho país, una edición de la Kings World Cup Nations.

Las redes sociales estallaron por las supuestas acciones de Piqué y los seguidores de la colombiana condenan la falta de compromiso de Piqué con sus hijos.

Aún no se sabe si los niños seguirán junto a su madre por el resto de la gira o regresan a Miami a estudiar.

