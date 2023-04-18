“Si no soy Suso, ¿quién me va a querer?”, la dura confesión de Dany Hoyos sobre su personaje

Dany Hoyos se ha convertido en uno de los personajes del entretenimiento nacional más populares, debido a su programa de televisión The Suso’s Show.

El paisa, que además es graduado en Comunicación Social y Literatura, de hecho, publicó su primera novela El árbol de Guayacán hace un tiempo, ha sido también muy inquieto por los asuntos de la salud emocional. En charla en el 2023 con Vea mencionó que asistía a terapia y que había sido diagnosticado con abulia, un tipo de trastorno que le impedía emocionarse con sus logros.

“Yo quiero aclarar, yo no tengo depresión ni nada de esas cosas. Yo viví unas etapas de abulia, que es un desgaste, como una apatía a la existencia, es una falta de entusiasmo. ¿Cómo lo descubrí? Eso es un proceso largo, digamos que mi vida llevaba mucho trabajo, trabajaba más de 12 horas, no dormía y mi rendimiento… con mis seres queridos no los veía casi, entonces ahí dije ‘algo está pasando’ y empecé como a ahondar en eso y consultar psicólogos y profesionales de la salud mental y bueno, ahí sigo en este proceso también me gusta mucho, soy muy curioso de todos los procesos humanos, yo siempre estoy muy pendiente de eso, eso es como mi profesión”, dijo en ese momento.

¿Qué dijo Dany Hoyos sobre The Suso’s show?

Ahora en medio de las informaciones surgidas sobre la culminación del programa de televisión, el comediante sostuvo una charla con Maluma en el pódcast ‘Las cosas como son’, donde habló de la salud emocional, pero adicionalmente se sinceró sobre algunos sentimientos que ha experimentado por la popularidad de ese exitoso rol.

El antioqueño habló al respecto cuando el cantante le preguntó si en algún momento no había pensando en deshacerse de Suso. “Yo llegué a tenerle bronca a ese man”, confesó Hoyos refiriéndose a su propia creación . “Yo pensaba que la gente me quería, era por él. Si yo no soy Suso, si yo no soy charro, ¿quién me va a querer?”. A mi quien me va a decir que bacano vos?“, señaló Hoyos.

El comediante admitió que fue él mismo quien entró en esa dinámica o pensamiento y no, la gente, de hecho cuando llegaba a una reunión, su manera segura de entrar era con algún comentario chistoso o cómico “Yo mismo me metí y llegó un momento en esa etapa que me daba pereza ser Suso”.

En la charla dejó al descubierto la lucha que tienen las celebridades con esos personajes que los llevan a la popularidad, pero también los hacen dudar de sí mismos y su valor como seres humanos.

Dany también mencionó que hoy en día tiene superada esta etapa y ya no se incomoda cuando la gente lo reconoce como quien personifica al famoso embolador, que ha tenido en frente a las estrellas del entretenimiento colombiano hablándole de sus secretos y vidas personales.

El clip que muestra la confesión de Hoyos fue descrito en las redes del pódcast de Maluma con el texto: “En Las Cosas Como Son, Venga hablemos se abrió por completo y contó cómo, en algunos momentos, su personaje ha sido más una carga que una ayuda. A veces, la gente ama al personaje… pero se olvida de la persona detrás de él”. Recordemos que la salud mental también ha sido una prioridad para Maluma desde hace algún tiempo. Venga hablemos es el espacio digital de Hoyos que también compartió el testimonio que le dio a Maluma.

