⁠Dany Hoyos recordó su mayor depresión: “tenía plata, pero no tenía a nadie”

Dany Hoyos, creador del personaje ‘Suso el paspi’, de ‘The Suso’s Show’, dio una conmovedora entrevista donde habló de su vida personal y profesional. El tema central, como casi todos los episodios de esas entrevistas, fue el de la salud mental.

El comediante recordó un momento de su vida, hace casi diez años: “Yo vengo hablando de salud mental hace rato y me interesa que cada vez la gente hable más de eso”, dijo.

¿Qué le pasó a Dany Hoyos, ‘Suso, el paspi’?

“Yo tuve un año muy malo, el 2016, se desencadenó todo. Tenía años en promedio de 250 vuelos al año, solo dormía en el avión. Mis relaciones eran muy inestables, con mi familia, con amigos, con mi pareja, era horrible, pero yo no lo reconocía ni lo detectaba", contó el comediante.

El artista paisa habló del instante que lo hizo despertar y darse cuenta de que algo no marchaba bien en su vida. “Yo era hincha del Medellín y queda campeón y yo no me emociono, no me da nada; mi abuela se muere, que era muy importante para mí, y yo dije: ‘sí, estoy triste, pero ahí vamos, esa es la vida’”.

Aseguró en el pódcast Los hombres sí lloran que, generalmente, él reprimía todo lo que le pasaba para no demostrar su vulnerabilidad: “Yo guardaba todo porque tenía que hacer shows después, no podía demostrar tristeza. Entro en una crisis, termino con mi novia ese año, era súper exitoso con las giras, pero mi vida personal no, yo estaba solo en el apartamento, tenía buena plata, vivía bien, y como la gente pensaba que yo estaba muy ocupado, nadie me invitaba a nada, no tenía a nadie”.

“Entré en una tristeza y empecé a beber”: reveló Dany Hoyos

Todo eso, sumado a otras cosas, lo sumergieron en una profunda depresión: “Si uno está solo el domingo es el peor día porque uno no tiene nada que hacer... Entré en una tristeza y empecé a beber, yo venía con todo el acumule del año, no sé cómo explicar, es como cuando el celular no tiene batería, sin funcionalidad para nada”.

Pensó en quitarse la vida: “Yo estaba en un piso 16 y dije ‘pues me voy a tirar’”. Toda persona que se suicida está convencido que esa la mejor decisión y no avisa a nadie. Yo no avisé y yo veía todo Medellín desde ese balcón, y en medio de mi tristeza con humor negro pensaba ‘pondrán una franjita negra en la televisión’”, recordó entre lágrimas.

Sin embargo, por cosas de Dios, un ángel se apareció en ese momento: “Yo me paro y pongo las manos en el paral del balcón y suena el teléfono. Era mi tía. Ella me dijo: “Mijo, necesito unos papeles, ¿dónde está el acta de defunción de su abuela? Usted fue el que se encargó de todas esas vueltas”.

De acuerdo con lo que contó, se devolvió a su casa a buscar esos papeles hasta que se quedó dormido. De acuerdo con lo que contó, se le olvidó que estaba pasando por ese mal momento. “Le dije ‘ya tengo los papeles’ y me dijo ‘no hay afán, mijo, yo lo llamé el domingo porque usted vive muy ocupado’”.