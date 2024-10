Silvy Araújo desconsolada por dolorosa pérdida: “todavía estoy en shock”

En junio pasado, Silvana Araújo fue noticia al casarse con su novio Andrés Felipe Pino en una espectacular boda a la que acudieron muchos famosos como Camilo Echeverry, Laura de León, Lina Tejeiro, Greeicy Rendón y Mike Bahía, entre otros.

La influencer, considerada por la publicación Forbes como una de las personalidades más influyentes en el mundo del fitness y el bienestar y que es conocida en el continente por ser la entrenadora de Antonella Roccuzzo , esposa de Lionel Messi, ahora enfrenta un duro momento personal.

Silvy, cono es conocida por sus seguidores y cercanos, se derrumbó en las redes sociales al mostrarse abatida por la muerte de Milán. Araujo confesó que tenía la esperanza de que su compañero gatuno, por más de diez años, se recuperara.

¿De qué murió Milán, el gato de Silvy Araújo?

Silvy Araujo compartió varias imágenes junto a Milán, que estuvo con ella por 10 años Fotografía por: Instagram

“Milan falleció, yo todavía estoy en estado de shock.. a pesar de que los exámenes mejoraron, la creatinina (estaba) mejor...estaba botando el calcio por la orina, intentaron todo para mejorarlo, sus riñoncitos ya no estaban funcionando... le dio un paro”, comenzó narrando entre el llanto la influencer que admitió que tenía la esperanza de que el felino volvería a casa.

“Yo juraba iba a volver a la casa que íbamos a estar bien...tengo el corazón destrozado… fue demasiado rápido, todo pasó muy rápido y le dio un paro, le dio dos paros… tengo mucho dolor, tenía mucha esperanza de que iba a volver, sentía que se estaba recuperando, que estaba mejor”, mencionó en una de sus historias de este lunes 14 de octubre.

En su feed, Silvana dejó un texto como homenaje a Milán, donde contó como llegó su compañero hace una década, al tiempo que dejó ver su desconcierto por el triste desenlace.

“Hay cosas que no se pueden explicar y que uno no puede entender. Milan, te fuiste de repente y mi corazón está en mil pedazos. Llegaste a mi vida en julio de 2014, y pasamos 10 años juntos, acompañándome en tantos momentos. Vivimos juntos en Miami, Cartagena, Bogotá y Medellín. Fuiste mi primer gato, y recuerdo que al principio era intensa, deseando estar a tu lado todo el tiempo. Pero tú me enseñaste que el amor no se trata de posesión, sino de libertad. Extrañaré tus ronroneos, tu compañía y esos ojitos que decían “estoy aquí contigo”. Gracias por acompañarme todos estos años, por darme tanto amor y por todas las lecciones que me dejaste. Siempre te llevaré en mi corazón, Milan. Te amo”, concluyó la entrenadora que compartió varias instantáneas junto a su inseparable mascota en varios momentos de su vida, que evidenciaron que eran compañeros inseparables.

