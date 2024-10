Murió El Taiger, el reguetonero que fue hallado con un disparo en la cabeza

El pasado jueves 3 de octubre, las autoridades de Miami informaron que en la zona de Northwest Ninth Avenue y 17th Street, ubicado en el condado de Allapattah los vecinos reportaron una posible persona herida dentro un automóvil Mercedes Benz, color negro. Se trataba del cantante urbano nacido en Cuba, El Taiger, quien estaba en el baúl de su propio carro. Tenía un disparo en la cabeza.

Se reportó que fue trasladado con soporte vital al Centro de Trauma Ryder del Jackson Memorial Health, ubicado en el vecindario. Allí estuvo José Carbajal Zaldívar, nombre de pila del artista, durante ocho días y este jueves 10 de octubre, su familia comunicó que el joven de 37 años falleció.

Así comunicó su familia, muerte de El Taiger

“La mañana del viernes 4 de octubre de 2024, José Manuel Carvajal, conocido como “El Taiger,” fue víctima de un crimen violento sin sentido. Fue encontrado cerca del Jackson Memorial Hospital y trasladado de inmediato a la Unidad de Cuidados Intensivos de Emergencias. Desde el momento de su llegada, un equipo de médicos del Jackson Memorial trabajó incansablemente para brindarle a José el más alto nivel de atención. Estamos extremadamente agradecidos”, comenzó diciendo el comunicado que la familia publicó en una de las historias de la cuenta del fallecido artista.

Enseguida, mencionaron el desenlace del cubano y agradecieron el apoyo de sus seguidores. “Durante este momento increíblemente difícil, familiares, amigos y seguidores se unieron en oración, esperanza y apoyo, buscando un milagro. A todos los que ofrecieron sus oraciones, les damos las gracias. Lamentablemente, esta tarde, El Taiger fue declarado muerto y ahora se ha reunido con su amada madre en el cielo”.

Luego agradecieron al personal que estuvo con el cantante. “Su familia desea expresar su más sincero agradecimiento al equipo médico del Jackson Memorial Hospital por sus esfuerzos incansables, así como a los millones que ofrecieron oraciones y homenajes durante su hospitalización. Estos últimos días han sido increíblemente difíciles para quienes lo amaron, y el apoyo recibido de todo el mundo ha significado mucho”.

Al final, invitaron a seguir disfrutando de su música. “Aunque esta noticia es tanto impactante como desgarradora, animamos a los fanáticos de El Taiger a honrar su memoria celebrando la alegría que trajo a tantos. Suban el volumen de su música, bailen y celebren su vida. El Taiger fue el sentimiento del pueblo, y ahora debemos mantener ese sentimiento vivo a través de su música y su legado. Al unirnos para recordarlo, pedimos que respeten la privacidad de la familia y amigos de José durante este tiempo”.

La investigación por la muerte de El Taiger, ya tiene un sospechoso

Sobre la investigación que adelantan las autoridades, Manuel Morales, jefe de la policía de Miami, ofreció una rueda de prensa el lunes pasado en la que solicitó ayuda a la comunidad tiene información sobre lo acontecido al tiempo que reveló que “Esto no fue un intento de suicidio”, y contó que estaban buscando a una persona de interés, identificado como Damián Valdéz -Galloso, nacido el 5 de diciembre de 1974, residente de la ciudad de Hialeah, que tiene ojos y cabello marrones. Además, precisó que tiene tatuados ambos brazos y también el pecho. “

Damián Valdez-Galloso no ha podido ser hallado a pesar de que el SWAT indagó en su casa. Las autoridades también creen que El Taiger fue atacado lejos de donde fue hallado. “Nuestros oficiales están investigando porque pensamos que esto no sucedió en la ciudad de Miami. Estamos seguros de que no pasó en esa esquina donde se encontró el auto. Esto sucedió en otro lugar, alguien lo llevó hasta ahí, lo dejó y se fue a pie”, dijo el vocero de la policía de Miami. Por la evidencia encontrada en el auto y los rastros de sangre, no parece que el disparo se propinara en el interior del vehículo. Las autoridades revelaron que dentro del mismo encontraron dos galones de combustible.

Ahora que se ha sabido del fallecimiento del artista, que había estado en prisión y había logrado la libertad condicional, sus seguidores reflexionan sobre la canción El sano, que les resulta premonitoria. El tema dice. “el que te va a hacer el mal no te lo dice, pero habrán señales... paisano mató a paisano”...

