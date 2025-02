Smayv, ex de Karina García, la desmintió. No era mantenido y “fui el que la dejó”

Karina García sin duda se ha convertido en una de las figuras más controvertidas de la actual temporada del reality ‘La Casa de los famosos’. Ya sea por su pasado sentimental, que incluye al cantante Blessd por líos de traición que asegura haber padecido, por parte de una amiga suya llamada Mariana Zapata, que también quiso entrar al reality o por su naciente romance con Marlon Restrepo, que quedó en el vilo tras la eliminación de él, Karina está en tendencia en las redes sociales.

Como es usual en este tipo de situaciones, los ciudadanos digitales toman partido en contra y a favor y con Karina también hay polarización. Hay quienes consideran que ella procura llamar la atención siempre y de ahí, sus polémicas declaraciones y actuaciones; no olvidemos que era señalada de mostrarse semidesnuda en cámara mientras se vestía; como también quienes consideran que hay una especie de persecución contra ella.

Ahora es su ex novio y padre del hijo menor de la influencer, Santiago Mesa, más conocido como Smayv, quien sale a desmentirla. En ‘La Casa de los famosos’ quedó en el aire la información de que mientras estuvieron juntos era ella quien lo mantenía económicamente, incluso Yina Calderón mencionó el asunto. Así mismo que ella le había terminado.

¿Qué dijo el exnovio de Karina García de ‘La Casa de los famosos?

Fue en entrevista con la emisora Mix 92.9 de Bogotá, que Smayv, habló. Desmintió es que hubiera sido Karina quien rompió la relación, según el cantante fue él quien la dejó.

“A ella se le llena la boca diciendo que se mamó, que se cansó y que no sé qué más vainas, pero quisiera que saliera para que me lo dijera en la cara. Yo fui el que la dejé y se lo sostengo cuando salga”, aseguró Smayv.

El artista también mencionó que confrontará a su ex una vez salga del programa. “Se lo sostengo cuando salga”, mencionó: “Yo espero que cuando la muchacha salga a nivel nacional me sostenga todo lo que ha dicho”, sentenció el artista. “Yo en la relación con ella, tuve también mucho dinero… No parce, a mi me gusta mucho el trabajo desde muy niño”, expresó asegurando que era él el sustento económico.

Negó que fuera cierto que Karina le haya regalado un carro mientras estuvieron juntos.

De otro lado, ya Santiago había mencionado que no le permite a Valentino, el hijo que comparten que vea el programa, ya que considera que no es un contenido que un pequeño deba ver.

