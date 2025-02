Hija de Karina García contó cómo fue triángulo de su mamá, Blessd y Mariana Zapata

La influencer Karina García es sin duda alguna una de las más polémicas participantes en la segunda temporada de ‘La Casa de los famosos’. Desde antes de ingresar en el formato de RCN su nombre se escuchaba en las redes sociales por un triángulo amoroso que protagonizó con el cantante Blessd y quien fuera su amiga Mariana Zapata. Esto lo habría dejado al descubierto otra participante de ‘La Casa de los famosos’ muy cercana a ella: Yina Calderón.

Ahora dentro de la casa, Karina mencionó dicha relación, que data de hace cerca de 18 meses. La influencer vive un romance que comenzó en el reality con Marlon Solórzano, ex participante de ‘Guerreros’.

¿Qué pasó entre Karina García, Blessd y Mariana Zapata?

Karina es una de las nominadas a eliminación, junto a Mauricio Figueroa, Coco, Christian, EL Flaco Solórzano, Alerta y Marlon. La influencer ha pedido a los televidentes que la salven e incluso ha pedido a Epa Colombia que la apoye. Hay que decir que en el encierro García ignora que Daneidy Barrera está tras las rejas y sin acceso a celular o a sus redes, pues parte de su condena es no tener acceso a sus cuentas.

Volviendo a Karina, quien ha recibido bastante hate en sus redes, ha sido su hija Isabella Vargas, de 17 años y residente en Boston, quien decidió en sus historias dar a conocer la versión que ella conoce del triángulo que hubo entre su mamá, Blessd y Mariana. Isabella indicó que quien traicionó la confianza de su madre como amiga.

En las historias no se refirió con el nombre exacto d ellos involucrados, pero era claro a quién se refería.

La hija de Karina, todo comenzó cuando la empresaria Yina Calderón mencionó en una dinámica de pregunta respuesta en las redes que Zapata no le caía bien, ya que había sido desleal con Karina García, quien era amiga. Así el tema que según Isabella no había querido tocar su mamá en público se volvió viral, aún así no quiso darle mayor importancia.

Karina García y Mariana Zapata habrían pactado no hablar de Blessd, según Isabella

“Mi mamá nunca quiso que esto se hiciera público. Todo salió a la luz por Yina”. Isabella mencionó que Mariana y Karina habían quedado en no hablar de lo ocurrido.

Más adelante la joven detalló lo que ocurrió, según ella que asegura haber conocido el caso de cerca y repitió en varias ocasiones que la gente ignora la verdad. Dijo que Blessd no tuvo nada formal ni con Isabella, ni con su mamá, pero Karina comenzó a tener sentimientos por él y así se lo hizo saber a su amiga Zapata. “Mientras mi mamá tenía sentimientos por él, Mariana lo sabía y hasta la aconsejaba. Se quedaba en la casa, se contaban todo. Pero después, cuando vio lo que mi mamá sentía por ese man, empezó a hablar con él y a verlo a escondidas. ¿Eso no es una traición?”, cuestionó la joven que mencionó que sin importar el hate que su madre reciba, eso no va a cambiar que la apoye.

Isabella también mencionó que Mariana acusó a Karina de traición por no haberle dicho que entraría en ‘La Casa de los famosos’, e indicó que por contrato su madre no podía revelar que entraría en la competencia. Vargas terminó sus material pidiendo a sus miles de seguidores que no crean todo lo que ven en redes.

