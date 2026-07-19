Novio de Andrea Valdiri se pronuncia tras rompimiento. ¿Qué dijo Juan Daniel Sepúlveda?

La vida sentimental de Andrea Valdiri siempre ha sido muy escudriñada por sus seguidores. La exreina y generadora de contenido por su parte, se ha mostrado siempre presta a contarle a su comunidad lo que ocurre en este aspecto de su vida.

Juan Daniel Sepúlveda, a quien ella le dice cariñosamente ‘Ternerito’, es el empresario con quien Valdiri sostuvo una relación sentimental a lo largo del último año. La pareja que se caracterizó por mostrar sus sentimientos y los detalles que tenían uno con el otro, llamó la atención en abril pasado cuando la generadora de contenido le regaló una camioneta último modelo a su novio.

Desde hacía varias semanas se venía especulando con un distanciamiento de Andrea y su novio, no obstante ninguno de los dos se había pronunciado.

“Cuando uno termina una relación, entra en un proceso de tristeza en el que no quiere nada, y yo estoy viviéndolo poquito a poquito. La gente me ha preguntado y sí, es verdad, ya no estoy con ‘Ternerito’“, dijo Andrea confirmando los rumores.

“Estamos viviendo un proceso difícil, pero lo importante es que tú puedas pasar por la vida de las personas no hiriendo, sino dejando algo bonito. Por eso, yo me quedo con todo lo lindo que viví con él porque ya íbamos para tres años. Da tristeza, pero me toca levantarme, secarme las lágrimas y seguir ‘camellando’ así el mundo se le caiga a uno” mencionó la también bailarina que pasa este fin de semana con festivo en República Dominicana según puso en sus historias de IG.

¿Qué dijo ‘Ternerito’ el ahora ex de Andrea Valdiri?

Juan Daniel no calló sino que usó las redes sociales para pronunciarse. Publicó en sus historias temporales una imagen tomada de la Valdiri, donde se ven radiante sentada frente a una mesa y posando para la cámara y escribió “Gracias”.

Con este gesto el empresario que gestiona empresas como Medecarnes, Super Carnes JH y La Cueva Lico Bar, se mostró agradecido con lo vivido con la generadora de contenido y al parecer dejó ver que la relación finalizó en buenos términos.

No obstante unas horas después también en sus historias con caducidad publicó un video donde escucha el tema ‘Pvta Luna’ de Neton Vega, cuya letras llamó la atención, ya que habla de alguien que se equivocó en la relación.

“Yo no soy romántico, pero contigo, neta, la cagué. Por andar de loco, y tú querías hasta puta Luna de miel. Nunca hubo flores, rosas, serenatas, yo poco cambié. Siempre en mi desmadre, mas ya no aguantaste. Que llegara oliendo a otra piel”, dice en parte de su letra la canción que escuchaba Juan Daniel.

Otro detalle que ha llamado la atención es que de momento ninguno de los dos ha borrado las publicaciones que hicieron juntos en sus redes sociales.

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