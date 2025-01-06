¿Sofía Vergara tiene nuevo romance? La actriz fue captada muy cariñosa con famoso actor

Después de meses centrada en sus proyectos profesionales y en su vida personal, la actriz colombiana Sofía Vergara vuelve a ser el centro de atención en el mundo del espectáculo. Tras su divorcio de Joe Manganiello, la protagonista de Modern Family ha mantenido un perfil bajo relacionado con su vida sentimental. Sin embargo, en varias oportunidades ha sido vinculada con diferentes figuras del espectáculo, aunque, hasta el momento, ella no ha concedido una declaración especial al respecto. Mientras tanto, sus fanáticos celebran verla feliz y disfrutando de esta nueva etapa de soltería.

¿Sofía Vergara dejó la soltería?

En las últimas horas, se hicieron virales en redes sociales y medios de comunicación internacionales, unas imágenes que muestran a la actriz con una sonrisa, relajada y en una actitud cercana con el reconocido actor español Manuel Vega, con quien, al parecer, tuvo una cita en el exclusivo Chateau Marmont en Los Ángeles, lo que desató una ola de comentarios y especulaciones entre sus seguidores. En las fotos, se les ve disfrutando de lo que parece ser una salida informal, intercambiando miradas cómplices y gestos de cariño que no pasaron desapercibidos. Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente una relación, la química ha sido suficiente para que muchos hablen de un posible nuevo romance.

No es la primera vez que la vida amorosa de la actriz acapara titulares. Después de su divorcio, Vergara ha estado relacionada en varias ocasiones con el empresario Douglas Chabbott, aunque ninguno de esos rumores ha sido confirmado oficialmente por ella o sus representantes.

¿Quién es Manuel Vega?

Manuel Vega es un actor español que ha trabajado tanto en cine como en televisión. Hijo del reconocido cineasta Felipe Vega, su conexión con el mundo del audiovisual comenzó a una edad temprana, cuando tuvo la oportunidad de actuar en una película dirigida por su padre. Esta experiencia fue el primer paso en su camino hacia una carrera artística. Se formó en la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD), una de las escuelas más prestigiosas de España en el ámbito de las artes escénicas.

Una vez que terminó sus estudios, empezó a forjar su carrera con papeles en diversas series y películas, tanto en el mercado español como en producciones con proyección internacional. Entre sus trabajos más destacados se encuentran la serie El Continental y la película Lobo Feroz, entre otros proyectos. En los últimos años, ha estado buscando expandir su carrera hacia el mercado estadounidense, estableciéndose en Los Ángeles para abrirse a nuevas oportunidades profesionales.