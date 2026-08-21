¿Stephanie Cayo está embarazada? Alejandro Sanz publicó foto de su novia que desató rumores

Stephanie Cayo y Alejandro Sanz han sido el centro de atracción recientemente, ya que se trata de una pareja que con el paso de los meses se ha afianzado. Los novios estuvieron recientemente disfrutando de playas españolas.

“Un poco de mar, mucho amor, los míos cerca y la poesía por dentro”, escribió el cantante español hace tres días en su Instagram y lo acompañó de un carrusel de fotos en el que destacó imágenes en la playa de él, de sus hijos y de su pareja, la actriz peruana Stephanie Cayo, actualmente al aire en al serie de Netflix ‘Doc’.

La publicación además de generar comentarios de parte de sus seguidores felicitándolo por compartir tiempo con sus hijos, generó una ola de rumores sobre un posible embarazo de Stephanie.

La foto que publicó Alejandro Sanz de Stephanie Cayo

“Soy la única que cree que ella está dando señales de un baby en camino ….. y el también miren lo que escribió en el captions", escribió una ciudadana digital.

La foto, tomada desde arriba, que ha generado dichos comentarios corresponde a la número 9 del carrusel donde se aprecia a Stephanie Cayo disfrutando del sol, tendida boca arriba sobre un ‘asoleador’ de playa, y con las manos en su vientre formando lo que parece ser un corazón. Esta imagen ha sido suficiente para que se hable de un posible embarazo, no obstante, ni la actriz ni Sanz se han pronunciado al respecto.

La actriz peruana, de 38 años, y el cantante español, de 57, sostienen un romance que llevaría al menos siete meses.

Este verano vacacionaron juntos por primera vez con los cuatro hijos del actor Manuela, Alexander, Dylan y Alma.

De igual manera, la actriz habló por primera vez abiertamente sobre el noviazgo. Lo hizo con la publicación Hola revelando que su nexo con Sanz comenzó como una amistad años atrás.

Esta es la imagen que el cantante compartió y generó rumores de un posible embarazo Fotografía por: Instag

También mencionó que no desecha la idea de volver a casarse sin embargo de hacerlo sería diferente al primer matrimonio que tuvo. “Creo en la pareja, el equipo y la familia. Si me volviera a casar sería de otra manera. Menos tradicional, no lo sé, es lo que digo ahora. Creo que ahora haría algo mucho más especial, más íntimo. Eso se conversará en su momento. Hijos y familia también”, mencionó a Hola.

Cayo destacó también el apoyo que le da Alejandro a ella en su carrera, así como la admiración mutua.

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