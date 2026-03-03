Stephanie Cayo habló de su romance con Alejandro Sanz: “lo mejor es ser más reservado”

Los rumores sobre una posible relación entre Stephanie Cayo y Alejandro Sanz comenzaron a sonar durante la gira latinoamericana del artista. La actriz fue vista acompañándolo en varios conciertos, apareciendo con frecuencia entre bastidores y en el público. Las versiones cobraron más fuerza cuando seguidores y medios se dieron cuenta de que Cayo estuvo presente en varias fechas del tour, incluso en presentaciones en Colombia y Ecuador, donde ambos fueron captados compartiendo gestos de cercanía, como abrazos y caminando juntos después de los shows.

Sin embargo, el momento que realmente llamó la atención del público ocurrió durante un concierto en Guayaquil, Ecuador. Mientras Sanz ofrecía su espectáculo, se acercó al lado del escenario donde estaba la actriz y, frente a miles de asistentes, le dio un beso en la boca. Ese instante fue grabado por varios espectadores y rápidamente se volvió viral en redes sociales, intensificando aún más los rumores de un romance.

¿Qué dijo Stephanie Cayo sobre Alejandro Sanz?

En medio de todo este revuelo y especulación, Stephanie Cayo decidió abordar el tema y compartir cómo prefiere manejar su vida amorosa en este momento. En una entrevista con Caracol Radio y la periodista Vanessa de la Torre, dijo:

“Yo estoy muy bien, yo estoy tranquila. Es algo que quiero cuidar muchísimo por lo bonito que es”, comenzó diciendo la actriz. Además, compartió que su experiencia y la atención de los medios le han enseñado a cuidar más su vida personal. “Ya he vivido unas cosas a lo largo de mi vida y de esta carrera y he aprendido con las últimas experiencias que creo que lo mejor es ser más reservado para cuidar más lo que existe, lo que nace o lo que está naciendo, como sea que sea, hay que cuidarlo”.

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Luego, agregó: “Hay que cuidar todos esos procesos. Yo he tenido dos relaciones de 10 y 8 años en mi vida, muy chiquita, pero 18 años en pareja y luego relaciones más cortas, pero nunca habían sido del medio ni nada de esto, con excepción de la anterior, entonces ya me ha dado cuenta que es delicado, es exponerse demasiado y esas son las partes más vulnerables que uno tiene y yo creo que lo bonito es sacar esas partes y convertirlas en otra cosa, en canciones, escenas, personajes, historias, y eso es lo que estoy haciendo”.

Por ahora, Alejandro no ha brindado ninguna declaración al respecto, y aunque la actriz peruana no reveló más detalles ni cuánto tiempo llevan juntos, sus seguidores les han dejado múltiples mensajes felicitándolos y augurándole un gran futuro juntos.