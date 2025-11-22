Suraj Chavan: por qué es famoso, quién es y más del “hombre más bello de la India”

Esta semana, el nombre de Suraj Chavan se volvió viral en las diferentes plataformas digitales y en medios de comunicación nacionales e internacionales, luego de ganarse el título del ‘hombre más bello de la India’.

¿Quién es Suraj Chavan y por qué es famoso?

Aunque se dio a conocer a nivel internacional por esa noticia, lo cierto es que Suraj ya era reconocido en la India por su faceta como influencer, actor y cantante. Con el paso de los años, se ha ganado el cariño de sus seguidores por su arrolladora personalidad. Sin embargo, su vida no siempre ha estado rodeada de fama.

De acuerdo con medios de comunicación internacionales, Suraj creció en una aldea pequeña de Baramati. Desde muy pequeño quedó huérfano, razón por la cual tuvo que hacerse cargo de sus cinco hermanas. Sin pensarlo, encontró en las redes sociales una fuente de ingresos que lo sacaría adelante. Un día tomó un celular y grabó un video humorístico en marathi, la lengua predominante de su región. Ese clip se convirtió en un fenómeno, desde entonces se dedicó a ese oficio hasta ser una figura importante de las redes sociales en la India.

Ha sido tal el reconocimiento que muchas personas esperan para verlo pasar por algún lugar con la sonrisa que lo caracteriza y que, a su vez, lo convirtió en un símbolo atractivo por sus peinados, su carisma y sus atuendos llamativos. Además, sus frases como “Goligath” y “Bukkit Tengul”, son un ícono en ese país.

Suraj Chavan también es actor

Su fama no se basa solamente en redes sociales. Chavan también se ha desempeñado como actor. Ha participado en varias producciones de cine como Musandi y Raja Rani y televisión. Fue el ganador de la quinta temporada del reality show Bigg Boss Marathi.

El título del “hombre más bello de la India’ no se trató de un reconocimiento oficial otorgado por alguna revista, sino que le fue dado por la percepción colectiva en redes sociales, pues muchos celebran su estilo. Fue apodado también como el “Justin Bieber de la India” por su habilidad para generar gran impacto entre los jóvenes de su país, similar al que tuvo el artista canadiense en el 2010. Además, su peinado es muy parecido al que tuvo Justin en sus comienzos. En cuanto a su vida privada, se conoce que pronto llegará al altar.

En su cuenta de Instagram tiene 2,7 millones de seguidores y allí sus seguidores le dejan mensajes expresándole su cariño y admiración: “Tu sencillez nos dice que eres un hijo de corazón puro. Te has ganado esta vida de bondad y generosidad a una edad muy temprana”, “estoy muy orgullosa de que un chico de familia humilde y de nuestra gente marathi esté llegando tan lejos”, “todos los extranjeros están en shock y los indios siguen enamorados”, “todos los hombres turcos están celosos de este hombre”.