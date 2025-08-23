Influencer acusa de infiel a esposa embarazada, en descubrimiento de género. Video

Un inesperado y dramático momento se vivió durante una fiesta de revelación de género, que capturó la atención de miles en redes sociales esta semana.

El influencer Leo Reyes compartió su video de revelación de género donde la pareja saltaba feliz, pero en un sorprendente cambio de planes, él se detiene y revela públicamente la infidelidad de su esposa en plena celebración.

El video rápidamente se empezó a viralizar en redes sociales, alcanzando millones de vistas desde distintas cuentas y plataformas. El incidente ocurrió cuando la pareja celebraba junto a familiares y amigos el anuncio del sexo de su bebé. Sin embargo, la alegría se vio empañada cuando el hombre compartió con su esposa un papel en el que expone la supuesta traición.

“Has estado engañándome”, Leo Reyes a su esposa embarazada

“Me disculpo con tu mamá, con tu papá, con tu tía que son buenas personas, pero tú has estado engañando a un hombre que no te ha hecho nada, tú eres tan cínica que me preguntas qué pasó... Míralo bien, míralo”, le dice Reyes a su esposa embarazada y sorprendida, que guarda silencio, mientras él le muestra un papel con un escrito que parecen ser la prueba de la infidelidad

“¿Sabes qué va a pasar?, que me voy a ir porque entiendo que merezco algo mejor”, dice el influencer que al final del video se marcha molesto, no sin antes decirle que él merece algo mejor y deseándole suerte a la futura madre.

En su discurso, Leo Reyes también puso en duda quién es el padre del niño esperando que el verdadero padre se haga cargo del menor.

Este caso ha generado debate sobre la privacidad, pues hay internautas que afirman que el influencer no tenía por qué dejar en evidencia a su pareja frente a su familia, mientras que otros lo respaldan, tildándolo de caballero y honesto.

Dudas sobre el video de Leo Reyes

Recordemos que después de la viralización de la infidelidad en el concierto de Coldplay las redes se llenan más de preguntas sobre hasta qué punto es beneficioso o no exponer las cosas privadas en la vida pública.

Posterior al video de Reyes, se especuló que a raíz de este material a Reyes le habría sido suspendida su cuenta. Así mismo, muchos internautas se preguntaron si era actuado o no, puesto que el generador de contenido frecuentemente ha recreado situaciones reales para sus redes sociales. Hasta el momento se desconoce si lo visto corresponde a la realidad.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento