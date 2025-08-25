Hija de Erik Menéndez criticó a famosos por dejarlo solo buscando su libertad

El pasado jueves 21 de agosto, 36 años y un día después de que Erik y Lyle Menéndez mataran a sus padres en su mansión en Beverly Hills, argumentando, después, que José, el papá, los violaba, y que su mamá, Kitty, lo sabía y nunca los protegió, a Erik el menor de los parricidas, le fue negada la libertad bajo palabra, por un comité que consideró que él aún puede representar un peligro para la sociedad; así mismo, concluyó que él no está de todo arrepentido de lo que pasó y que no ha sido un prisionero ejemplar, como se ha insistido.

Al día siguiente, su hermano Lyle, el mayor, se enfrentó con un comité distinto, pero la respuesta fue la misma. Ninguno de los dos saldrá de prisión, por ahora.

Ante este panorama, los hermanos podrían volver a pedir esa libertad en tres años o sus abogados explicar que consideran que hubo error en los procedimientos, para buscar una nueva evaluación, a menos claro esta que el gobernador de California los indulte, algo que se ve bastante complejo y lejano.

La historia de los parricidas que inspiró la serie Monstruos, no llegó a final feliz para ellos y por esto mismo, Talia, la hija de Erik y su esposa Tammi se pronunció fuertemente tras conocerse el veredicto contra el menor de los Menéndez.

Hay que decir que en realidad se trata de la hijastra, pues Erik la adoptó como suya cuando era un bebé y su padre, primer esposo de Tammi, se suicidó.

En sus historias de Instagram Talia pareció emprenderla con algunas de las celebridades que el año pasado se pronunciaron pidiendo libertad para los Menéndez. Aunque no dio nombres propios fue muy evidente que se pudo estar dirigiendo a famosos como Kim Kardashian. La joven mencionó que el infierno "está a punto de desatarse" y llamó a la junta de libertad “medios ávidos de dinero que alimentan pedazos de basura”, expresó horas después de que le fuera negada la libertad a Erik.

Talia Menéndez fotografiada en mayo pasado cuando su padre Erik fue resentenciado. Fotografía por: CAROLINE BREHMAN

Dijo que las celebridades estaban "demasiado calladas" mientras los Menéndez acudieron a sus juntas buscando la libertad. "A quienes fueron a prisión sin verificación de antecedentes para filmar su programa, pero ahora se quedan callados... Me desprecian enormemente... Simplemente digan que sus visualizaciones han bajado y sigan insistiendo“, dijo en una especie de acusación por dejar a los Menéndez solos en estas diligencias, lo que hizo recordar que famosos como Kim. Khloé Kardashian y Kris Jenner visitaron a los parricidas en el Centro Correccional Richard J. Donovan en el condado de San Diego en septiembre de 2024 para hablar sobre la reforma penitenciaria. Así mismo, Cooper Koch , quien interpreta a Erik en ‘Monstruos: la historia de Lyle y Erik Menéndez’, de Ryan Purphy, para Netflix,también estuvo visitándolo en la prisión.

Talia también dijo que el Comisionado de Audiencias de la Junta de Libertad Condicional, Robert Barton, era un “cobarde” y sobre su foto puso emoticones de payaso.

¿Qué dijo la esposa de Erik Menéndez ante la negativa de libertad?

Por su parte, Tammi, esposa de Erik por más de 20 años, expresó su descontento y dijo en X (antes Twitter). “Erik no ha tenido infracciones desde el 2011, más allá de posesión de un teléfono celular”, escribió. También señaló a Robert Barton expresando que él ya había tomado la decisión de negarle a Erik la libertad desde el principio. “Este fue un total montaje y Erik nunca tuvo un chance“, luego se mantuvo en su apoyo “Seguiremos a su lado y nos aferramos a la esperanza de que regrese pronto a casa”.

Silencio de la esposa de Lyle Menéndez

No ha trascendido algún pronunciamiento de la esposa de Lyle, Rebecca Sneed,con quien cumplió 20 años de casado en noviembre pasado. Recordemos que algunos medios estadounidenses reportaron que la pareja estaba separada, aunque ella mantenía su apoyo en la búsqueda de la libertad. Trascendió que él mantenía contacto romántico con una joven inglesa mucho menor que él y por ello, se habría dado la ruptura. No obstante, semanas después de que esto sucediera, se supo que Lyle habló de su siguiente aniversario de bodas, lo cual no deja claro si sigue casado o no.