Niegan libertad a Erik Menéndez. Salen a la luz faltas: “No es un preso ejemplar”

La Junta de Audiencias de Libertad Condicional de California, en cabeza de Robert Barton, le negó este jueves 21 de agosto a Erik Menéndez la libertad condicional. La noticia surge 36 años y un día después de los asesinatos de sus padres José y Kitty Menéndez, quienes murieron baleados por Erik y su hermano Lyle, entonces de 18 y 21 años. Todo ocurrió el 20 de agosto de 1989 en su casa en Beverly Hills.

Después de que el caso volviera a estar en los titulares, en parte por la serie ‘Monstruos, la vida de Lyle y Erik Menéndez’, de Netflix, que mostró en formato ficción cómo fueron los asesinatos y dejó claro que los hermanos fueron abusados por su padre, su madre lo sabía y esto detonó la decisión de los Menéndez de asesinarlos, los abogados de los hermanos lograron que la sentencia de cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional impuesta en el juicio hace casi 35 años, fuera reducida a la 50 años, solicitaron de inmediato ser elegibles para libertad condicional, teniendo en cuenta que han purgado más del 60% de la condena.

No obstante, la respuesta fue negativa. Según la hija de Erik, adoptiva, pues ya había nacido cuando él se casó en prisión, el menor de los Menéndez debe esperar tres años para volver a pedirla.

Pero ¿qué pudo pasar que no convenció a la junta de libertad condicional cuando se pensaba que era un hecho que debido a su aparente buena hoja de vida en prisión, Erik salía bajo palabra, ya que no parecía ser un peligro para la sociedad?

Erik Menéndez cometió graves faltas en prisión, según Junta de Libertad

Ante la mencionada Junta de Audiencias, Erik volvió a referirse a los asesinatos, solo que esta vez consideraron que no solo hubo contradicciones, sino que el mencionado parricida no ha tenido una vida impecable en prisión como se ha dicho una y otra vez, no solo por parte de sus familiares, que piden la libertad, sino de sus abogados.

Erik compareció en la audiencia a través de videollamada desde el Centro Correccional Richard J. Donovan, en San Diego. Allí se refirió al miedo que sentía hacia su padre, reiteró los abusos y dijo que creía que la noche de los crímenes una vez más lo violaría y podría terminar muerto. Aún así negó haber actuado en defensa propia. También aseguró que el momento más devastador fue confirmar que su madre sabía del abuso y lo permitió.

Los abogados anexaron logros importantes. Un certificado en Lenguaje de Señas Americano y la confirmación de que ha Eril encabezado iniciativas para la rehabilitación de otros prisioneros con problemas de salud mental.

La junta sacó a relucir luego un historial de faltas y reglas rotas a lo largo de los años de Erik tras las rejas.

También se mostró el apoyo de los miembros de su familia, con excepción de Milton Andersen, hermano mayor de Kitty Menéndez, que apoyan su libertad.

La Junta se refirió a violencia, manipulación, posesión indebida de objetos, visitas inapropiadas con su esposa y deudas por drogas con otros reclusos. Sorprendió que se sugirió que tuvo sexo con su esposa Tammy frente a su hija, de entonces 9 años, en la década del 90, Erik lo negó.

El incidente más grave, según la junta, ocurrió en 2013, cuando colaboró en una estafa de fraude fiscal con una pandilla desde la prisión. Erik dijo que “aprovechó la oportunidad” de ayudar a la pandilla como medio de supervivencia en una prisión “extremadamente violenta”.

“No ha sido un prisionero ejemplar como la gente cree”, dijo la junta rompiendo así la narrativa que ha manejado la defensa por años.

¿Erik Menéndez podrá recuperar su libertad pronto?

Se sabe que ante esta decisión, los abogados de Erik pueden solicitar una revisión del resultado, sin embargo si se demuestra que no hubo vacíos o errores la solicitud de libertad podría presentarse solo hasta dentro de tres años.

Así las cosas, pareciera un hecho que Erik seguirá tras las rejas, a menos que sea el gobernadorde California estime que esa conclusión de la junta no fue justa y la rechace. Otra esperanza de libertad para Erik sería lograr el perdón o indulto del mencionado gobernador, Gavin Newsom, quien tiene esa facultad.

Este viernes 22 de agosto el turno para la audiencia será para Lyle, quien también comparecerá desde la prisión, sin embargo después de lo ocurrido con Erik, las esperanzas no son muchas.

Aquí más noticias que son tendencia