Tatiana Gordillo, ex ‘Noticias Caracol’, reapareció en otro canal y sorprendió a seguidores

En enero pasado, Tatiana Gordillo anunció su salida de ‘Noticias Caracol’, informativo del que hizo parte por más de una década y en el que se ganó el reconocimiento de los televidentes por sus reportes sobre movilidad. Durante ese tiempo también se hizo conocida por un estilo particular de reportería que la llevó a recorrer la ciudad en bicicleta mientras informaba sobre la realidad de las vías y el transporte en Bogotá.

Tras su despedida, la comunicadora explicó que la decisión fue personal y que buscaba enfocarse en nuevos proyectos profesionales. Entre ellos mencionó la posibilidad de trabajar en iniciativas relacionadas con el sector público, una etapa distinta en su carrera periodística después de varios años vinculada al noticiero de Caracol Televisión.

¿Dónde trabaja Tatiana Gordillo, antigua periodista de ‘Noticias Caracol’?

En las últimas semanas, varias publicaciones compartidas por la propia periodista en redes sociales permitieron conocer más detalles sobre esa nueva etapa profesional. En algunos de esos contenidos se le ha visto participando en piezas informativas relacionadas con proyectos y servicios de la administración distrital, lo que evidenció su vínculo con el área de comunicaciones de la Alcaldía de Bogotá.

Además de ese trabajo institucional, Gordillo también ha aparecido en la pantalla de Canal Capital, el canal público de la ciudad que pertenece a la administración distrital y cuya programación se enfoca en contenidos informativos, culturales y ciudadanos sobre Bogotá.

Allí ha sido vista como parte del equipo de presentadores de ‘Hablemos Bogotá’, un espacio televisivo orientado a abordar temas de interés para la ciudadanía y a explicar proyectos y avances de la capital desde diferentes miradas. El programa se plantea como un punto de encuentro para que los habitantes conozcan y discutan asuntos que impactan la vida en la ciudad.

La aparición de Tatiana Gordillo en este formato llamó la atención de algunos de sus seguidores, quienes la recuerdan especialmente por su etapa en ‘Noticias Caracol’ y por el estilo cercano de sus reportes sobre movilidad urbana. En ese noticiero llegó incluso a ser identificada por muchos televidentes como ‘La Bicireportera’, debido a que realizaba parte de sus informes mientras se desplazaba en bicicleta por diferentes sectores de Bogotá.

