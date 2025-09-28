Taylor Swift logra orden contra acosador: “Temo por mi vida”

La cantante Taylor Swift es sin duda mega estrella a la que muchos de sus seguidores quieren acceder, sin embargo ha habido varios que cruzan la línea de la admiración para entrar en el hostigamiento y el acoso.

En este aspecto,para la intérprete de Karma el nombre Brian Jason Wagner se ha vuelto una pesadilla.

La artista ha enfrentado varios episodios en los que Wagner ha intentado entrar en su intimidad burlando la seguridad de sus propiedades.

Por ello, los abogados lucharon para obtener la orden anexando documentos judiciales, que comprueban que habría intentado contactar, acercarse e incluso irrumpir en las propiedades de la cantante en varias ocasiones durante 2024.

Entre las pruebas presentadas se incluyeron tres intentos de ingreso a propiedades de Taylor, cartas enviadas desde prisión, y actuaciones calificadas como “obsesión creciente”, incluyendo la de cambiar su dirección para hacerla coincidir con la de la artista.

Acosador habría llegado hasta las casa de Taylor Swift en LA y NY

En varias ocasiones trató de acceder a la propiedad de Taylor en Los Ángeles y otra en la de Nueva York. En una de esas ocasiones, en julio de 2024, la policía lo habría encontrado con una botella de vidrio, que hizo pensar que tenía intención de agredir a la artista.

En otro de los eventos de acoso el hombre fue hasta Nueva York. Allí estuvo merodeando cerca del domicilio de la artista en Manhattan y posteriormente fue detenido.

Por este tipo de incidentes, Taylor ha reforzado las medidas de protección en sus residencias y durante sus desplazamientos. “Temo por mi seguridad y mi vida”, mencionó.

Volviendo a la orden de alejamiento, esta le prohíbe a Wagner acercarse a Taylor Swift, así como a sus residencias, lugares de trabajo, vehículos y cualquier otro espacio en el que la artista esté. De igual manera, a Brian se le prohíbe portar armas o chalecos antibalas.

A lo largo del caso que derivó en esta orden, la cantante señaló que jamás ha tenido nexo o relación con el acosador como él asegura, así mismo, dijo que las aseveraciones de él sobre un noviazgo inexistentes la hacer sentir miedo.

Hay que señalar que la orden se da justo cuando, según algunos medios, a Jason le habrían perdido la pista, por lo que la cantante habría aumentado la vigilancia a su alrededor.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento