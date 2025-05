Teddi Mellencamp da nuevo reporte sobre su salud: “me han operado varias veces”

Teddi Mellencamp es una reconocida personalidad estadounidense, quien, desde hace tres años lucha contra el cáncer de piel. La famosa, por su aparición en la serie The Real Housewives of Beverly Hills, ha utilizado sus redes sociales para documentar cómo ha sido el difícil y doloroso proceso de recuperación.

A lo largo de estos años ha tenido que someterse a varias cirugías para extraer el melanoma en etapa II que le fue descubierto en octubre del 2022, pero que ya le avanzó a etapa IV.

“De momento me siento bien”, reveló Teddi Mellencamp

El pasado lunes, la hija del cantante John Mellencamp asistió a una velada a beneficio del Fondo de Investigación del Cáncer de la Mujer en Beverly Hills, donde dialogó con la revista People y reveló algunos detalles de su estado de salud.

De acuerdo con sus declaraciones, se encuentra recibiendo un nuevo tratamiento de inmunoterapia, que, según ella, le ha funcionado para mejorar un poco su salud:

“Hicimos una dosis doble hace cinco días, y luego tengo otra tanda el próximo miércoles. Y entonces espero, espero haber terminado. Es una continuación. Al principio estaba haciendo radioterapia e inmunoterapia, pero la inmunoterapia acabó siendo lo que me funcionó“, dijo.

Agregó que, aunque ha visto mejoras en su salud, el proceso no ha sido fácil: “me encuentro bastante bien. Sabes, cuando la gente se me acerca y me dice: ‘Eres tan fuerte, has hecho esto’. La mitad del tiempo soy fuerte y la otra mitad estoy llorando y triste. Lo que he aprendido es que tengo unos hijos increíbles. Tengo amigos increíbles y un sistema de apoyo que está ahí para mí, y creo que eso es enorme".

Teddi Mellencamp mostró sus cicatrices

Ayer, a través de su cuenta de Instagram donde tiene 1,2 millones de seguidores, hizo una emotiva publicación dando más detalles de enfermedad.

“Han pasado 76 días desde que fui a urgencias con dolores de cabeza insoportables y enseguida descubrí que tenía múltiples tumores en estadio 4, “del tamaño de ciruelas”, en el cerebro y los pulmones. El melanoma había hecho metástasis y llevaba allí entre seis meses y un año, sin que tuviéramos ni idea. Desde entonces, me han operado varias veces, he sufrido de rabia por los esteroides, me he sentido muy mal, me he reído un montón, he montado a caballo, he querido mucho a mis hijos y me he sentido genial”, escribió.

La publicación está acompañada de una fotografía donde se observa mostrando la parte trasera de su cabeza rapada, con algunas cicatrices que le han quedado de las cirugías:

“Cuando vi esta foto por primera vez, las cicatrices en mi cabeza y mi brazo, lloré. Entonces, sentí una calidez que me recorrió el cuerpo y una paz inmensa. Paz gracias al increíble apoyo que tengo en mi familia y amigos. Paz gracias al amor que me han demostrado todos aquí. Paz al saber que mi historia podría ayudar a alguien a salvar su vida”, dijo.

Finalmente, hizo una recomendación especial a todos sus seguidores: “les envío mi cariño a quienes estén pasando por momentos difíciles y les recuerdo que si algo no les parece bien, deben hacerse un chequeo. Defiéndanse”.