Thalía cumple 25 años de casada y envía conmovedor mensaje a Tommy Mottola. Así respondió él

Thalía era la reina de las telenovelas mexicanas y una destacada intérprete musical al comenzar el siglo XXI. Había logrado destacarse como solista luego de su paso por el emblemático grupo mexicano Timbiriche. Comenzaba el famosos crossover cuando conoció a Tommy Mottola, entonces presidente de Sony Music y ex esposo de Mariah Carey. Hay que mencionar que Mottola fue considerado una especie de ‘rey Midas’ de la industria. Habría sido él quien tuvo la idea de que Carey grabara un disco compacto con temas navideños, que hasta hoy siguen siendo muy exitosos.

Thalía y Tommy se conocieron, se enamoraron y pronto se comprometieron. La pareja caminó hacia el altar en la boda, que se convirtió en la del año para los mexicanos y los amantes de la telenovelas de ella en el continente. La ceremonia ocurrió en la fría noche de diciembre del 3 de diciembre del 2000 en la tradicional iglesia de San Patricio en Nueva York. Thalía lució un vestido de novia blanco, diseñado por Mitzy, con casi de 20 metros de cola y muchos canutillos. Dentro de los invitados estuvieron Michael Jackson, Jennifer López, Marc Anthony, Verónica Castro, Emilio y Gloria Estefan, entre otros.

¿Qué le dijo Thalía a Tommy Mottola en sus bodas de plata?

Este martes 3 de diciembre la pareja, que tiene dos hijos, cumplió las que se denominan bodas de plata y Thalía lo celebró enviando un emotivo mensaje a su esposo. “Escribiendo esto siento un impulso de controlar un llanto de felicidad que se agolpa en mi garganta. Hoy celebramos 25 años de casados, las famosas bodas de plata. Un cuarto de siglo de amor, de acompañarnos y alentarnos cada día, cada momento, cada capítulo de nuestras vidas”, comenzó escribiendo la intérprete de ‘Amor a la mexicana’ que luego confesó: “Veo estas fotos y estos vídeos y siento el frío de la noche neoyorquina, la emoción que no me cabía en el pecho, la impresión de ver a tanta gente hermosa que se juntó para desearnos nada más que bendiciones. Veo a mi madre arreglándome el velo, nos veo saliendo de la catedral, felices!!! Casi flotando en una nube de amor, de alegría, de sueños”, recordó la hoy madre de Sabrina y Matthew Alejandro.

“Míranos ahora mi amor, amándonos igual o más que antes, procurándonos, cuidándonos, protegiéndonos. Eres el gran amor de mi vida. Te amo profundamente. 25 años casados! Y juntos más si contamos que nos conocimos en blind date en el 98!. Dios te bendiga SIEMPRE! Dios nos guíe y nos proteja SIEMPRE! Feliz aniversario mi amor! Te AMO A celebrar la vida juntos”. De esta manera zanjó cualquier rumor, de que la pareja estaría en crisis y pro el contrario dejó claro que están más estables y enamorados que nunca.

Por su parte, Tommy además de reaccionar con emoticones de amor a la publicación de su esposa, creó su propio post y la llamó “el verdadero amor de su vida” e indicó que ella era su luz y su todo.

“HAPPY ANNIVERSARY Thalía .. You are my all my everything.. my light.. My one and only true love ..forever and ever“, escribió el ahora empresario independiente del entretenimiento.

