Thalía lanza aplicación de reflexiones espirituales y lectura bíblica gratuita. Así funciona

La cantante y actriz mexicana Thalía, en pantalla colombiana nuevamente gracias a la retransmisión de su novela María la del Barrio en las mañanas del Canal Caracol, ha vuelto a ser noticia debido al lanzamiento de una aplicación que no está relacionada con su carrera musical.

Esta cuaresma Thalía y la aplicación Youversion (una Biblia digital gratuita) lanzaron ‘No era el final’ una serie de mensajes espirituales donde la mexicana comparte reflexiones de fe y esperanza, al tiempo que brinda la posibilidad de la lectura bíblica.

Thalía se unió a Youversion App Bible

Thalía dio a conocer su alianza con la famosa aplicación en su Instagram a través de dos publicaciones. “Estoy muy contenta porque se logró algo espectacular”, comienza diciendo en el primer video.

“Muchos de ustedes ya saben que con Youversion tenemos unos planes que preparamos más o menos de seis días”, mencionó sobre el plan que lanzó animando a sus seguidores de escucharla “primero que nada tiene que descargar la aplicación Youversion App Bible… la palabra te va a dar herramientas de vida espectacular y tiene que descargar mis planes y el nuevo plan se llama ‘No era el final’ son seis días que vamos a estar repasando", dijo.

La también actriz explica en su mensaje que con la lectura que recomienda comenzarán a “vivir tu vida de otra forma”.

No es la primara vez que Thalía se inclina por mensajes cristianos. La actriz y cantante ha declarado que es cristiana y en el 2025 grabó una canción con el famoso artista góspel Marcos Witt.

“Haber grabado contigo ‘Nació la luz’ ha sido de los regalos más hermosos que me ha dado El Señor. Que sigamos encontrándonos en este camino lleno de fe, amor y propósito. Gracias, querido Marcos”, puntualizó Thalía cuando compartió su colaboración con el famoso cristiano.

Volviendo al audio devocional que abrió, Thalía recordó que es gratuito y fortalece la fe. SU esposo Tommy Mottola fue el primero en dar like a la iniciativa de Thalía.

Aquí más noticias que son tendencia

Queremos tener una comunicación más directa con ustedes, por eso pensamos en crear un boletín que puedan recibir en sus correos electrónicos con contenido exclusivo, entrevistas, reseñas y toda la información actualizada sobre cine, farándula, música y más. Pronto estaremos al aire. Si desean inscribirse, pueden registrarse en este enlace.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí