Carlos Gutiérrez “Caliche” de ‘Las hermanitas Calle’: de actor de comedia a gestor cultural

Carlos Humberto Gutiérrez Rangel, mejor conocido en el mundo de la televisión como “Caliche”, ha forjado una carrera significativa tanto en teatro como en televisión. A lo largo de más de 20 años de trayectoria, “Caliche” ha interpretado principalmente papeles de humor y comedia. En “Las Hermanitas Calle”, “La mamá del 10”, “Pa’ Quererte”, “Chichipatos”, “El paseo 4” y “El país más feliz del mundo”, la audiencia ha visto a este personaje como el criminal, el aguafiestas o el chistoso de la historia. Sin embargo, detrás del actor también hay un creador apasionado por el arte escénico, la formación de nuevos talentos y la gestión cultural.

Así fueron los comienzos de “Caliche”

La conexión de “Caliche” con el arte inició desde muy joven. En los buses de Bogotá solía contar cuentos de Nicolás Buenaventura y pedía monedas para poder subsistir. Desde entonces, ya sentía la alegría que le proporcionaba el acto de narrar y de conectar con su audiencia, aunque, reconoce, no hay atajos en el camino de la creación artística: “Todo comienza siendo muy estricto, muy disciplinado y muy riguroso con las técnicas. Si existe una teoría o una técnica, hay que seguirla. Si hay que calentar antes de hacer piruetas, hay que hacerlo. Si toca aprenderse la letra, pues uno estudia y estudia y se aprende la letra. Si yo sigo una metodología, si soy completamente técnico, sí o sí se va a hacer el milagro y a través de esto empieza uno a cogerle cariño a lo que uno hace, al oficio”.

Desde sus comienzos mostró una flexibilidad interpretativa y un profundo amor por el arte de la actuación. La primera vez que pisó un escenario fue en una obra del Teatro Libre de Bogotá, donde interpretó personajes desafiantes, desde un mendigo hasta una figura diabólica.

El actor colombiano, recordado por sus papeles en "Las hermanitas Calle" y 'Pa' quererte', hoy lidera el Teatro La Quinta Porra, un espacio donde no solo forma a nuevos talentos, sino donde también se reinventa como productor, director y administrador. Fotografía por: Cortesía prensa del artista

De actor a director y productor de teatro

Sin embargo su vida no se ha limitado solo a actuar: su pasión lo llevó a asumir hace casi dos años la dirección del Teatro La Quinta Porra, un lugar que hoy se dedica a impulsar a nuevos talentos en el mundo escénico. Desde mayo de 2024, cuando tomó las riendas del teatro como una oportunidad y un reto que le impuso Omar Porras, su “director, maestro, regente, horizonte y punto de fuga”, Gutiérrez ha estado desempeñando múltiples roles: “Ahí soy productor, director, administrador, técnico, lavo baños y hago reír a la gente porque es lo único que sé hacer bien”, dijo el artista en diálogo con Vea de El Espectador.

Este espacio se ha transformado en un punto de encuentro para jóvenes creadores y estudiantes universitarios. Gutiérrez ofrece el teatro a programas de artes escénicas de universidades con el objetivo de que los estudiantes tengan su primer contacto con un escenario profesional. “Ha sido algo que desarrolla la relación en la vida tal cual es y me pone los pies en la tierra y la cabeza en el ‘Excel’. El objetivo es ver dónde estoy y cómo le estoy ayudando a otros artistas. Yo no puedo estar ayudándole solamente a los proyectos que yo hago, sino a los nuevos artistas, los estudiantes. Prestamos el teatro para que ellos empiecen a darse cuenta que es un gran negocio. La gente dice, ‘¿de qué va a vivir?’. Pues de lo que viven los artistas, de crear, de crear fantasía, ficción, personajes. Yo les hago un diseño económico para que les vaya bien, porque para mí lo importante es que al artista le vaya bien”, aseguró.

Esa formación tan rigurosa ahora la comparte generosamente con quienes están dando sus primeros pasos, especialmente con estudiantes y artistas que no tienen acceso a una educación formal. “Quien no enseña lo que sabe, lo pierde. Si yo enseño lo que sé, eso empieza a generar un fruto. Me gusta mucho trabajar para fundaciones o para personas que no tienen los recursos para pagar universidades”. Carlos sabe que el teatro es su verdadera escuela y su hogar natural, pues allí descubrió que actuar no es solo una cuestión de interpretación. Su formación como actor ha estado marcada por procesos rigurosos y por maestros que le enseñaron a tener un respeto absoluto por la técnica. “Los frutos se demoran. Tengo que tener resistencia, persistencia, fe y constancia. Si voy por el camino, si estoy ensayando todos los días, si presento la obra, sí o sí algo bueno va a ocurrir”.

El artista asegura que esa filosofía lo ha sostenido durante los momentos en que no todo resulta como lo espera: “He tenido vacas flacas, he tenido momentos muy complicados. Yo tenía un Logan y me tocó venderlo en la pandemia para poder pagar el colegio de mi hija. Vendí el carro y no le cojo cariño a las cosas, le doy prioridad a estudiar, a aprender algo. A uno nunca le van a quitar lo que uno sabe”.

Un maestro que nunca deja de aprender

Recientemente, Gutiérrez finalizó una maestría en Creación Artística. Esta formación le ha brindado la oportunidad de profundizar en su trabajo detrás de cámaras y descubrir nuevas dimensiones creativas, lo que ha enriquecido su labor como director y productor. A pesar de sus múltiples responsabilidades administrativas, Caliche sigue brillando en los escenarios. El 26 de febrero, presentará “Los satisfechos”, una producción en la que actuará, producirá y dirigirá, pues para él el teatro es una profesión que exige una disciplina total, pero que, cuando se nutre con amor y técnica, florece de manera inevitable.