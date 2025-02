¿Ana de Armas y Tom Cruise son pareja? Los actores tuvieron cita en San Valentín

La actriz de origen cubano Ana de Armas había ocupado los titulares de las noticias, tras la aparición de unas imágenes donde se le veía muy cariñosa con Manuel Anido Cuesta, hijastro del presidente cubano Miguel Díaz-Canel. La actriz no ha dado declaraciones que confirmen dicho romance, pero parece un hecho que desde noviembre son pareja. El idilio ha causado indignación entre algunos cibernautas que la acusan de apoyar el régimen y no ser consecuente con la anhelada libertad para Cuba.

Ana, de 36 años y quien en el pasado tuvo un romance estable con Ben Affleck, justo antes de que él reanudara su noviazgo con Jennifer López, en el 2019, también fue vinculada en el pasado con el presidente de la aplicación Tinder, Paul Boukadakis. La actriz y el millonario habrían roto en el 2023, siendo esta la relación más larga que haya tenido hasta ahora la actriz de ‘Blonde’, ‘Entre navajas y secretos’ y ‘Blade Runner’ entre otras.

Ana de Armas cenó con Tom Cruise y horas después fue a ver a su novio

Ahora, de Armas sorprende aún más con las recientes imágenes que la muestran en compañía de Tom Cruise, el actor mundialmente famoso por ‘Misión Imposible’ y su rol de Ethan Hawnk. La pareja habría tenido una cita en un exclusivo restaurante en Londres, en medio de la festividad San Valentín y al terminar esta fue captada por admiradores que detuvieron su paso, antes de subirse a un taxi en la capital inglesa.

De inmediato, comenzaron a circular rumores de una posible relación, pese a que ninguno habló para afirmar o desmentir.

Este lunes en la mañana, se informó que Ana dejó Inglaterra y voló a Madrid horas después de su cita con Tom. En la capital española se habría encontrado con su novio Miguel Díaz-Canel y luego, los dos fueron avistados por la prensa. El medio Europa Press la abordó y la cuestionó sobre su cita con Cruise y visiblemente incómoda respondió mientras caminaba.

“Estoy flipando con vosotros aquí. No, no voy a hablar vosotros no. No tengo nada que decir” se oye decir en el video a la cubana.

Según señalaron los medios que registraron el hecho, Ana y Miguel procuraron esquivar las preguntas de los reporteros. Así las cosas, queda en el panorama a una duda ¿por qué Ana y Tom se vieron justo el día de San Valentín, reservado para enamorados?

