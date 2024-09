Tostao le contestó a Goyo: “me parece una falta de respeto”

Aunque están separados desde noviembre del 2021, la relación de Goyo y Tostao, exintegrantes de Chocquibtown, sigue siendo un tema de conversación. En los últimos días han sido protagonistas de titulares en medios de comunicación y redes sociales, luego de unas declaraciones que dio la cantante a través de su cuenta de TikTok, donde contaba que un ex le había sido infiel.

Te puede interesar: ¿Tostao reaccionó a acusaciones sobre supuesta infidelidad?

¿Qué pasó con Goyo y Tostao?

Aunque Goyo no mencionó a Tostao en el video, muchos internautas relacionaron su historia con su exesposo. Por eso, en redes sociales, algunos fanáticos comenzaron a dejarle fuertes críticas al artista, incluso, su actual pareja también se vio afectada con malos comentarios.

Goyo y Tostao. Fotografía por: Instagram

En una entrevista con Los 40, el cantante expresó su molestia con las palabras de Goyo, pues aseguró que él no fue el protagonista de esa historia, pero muchos pensaron que sí.

De acuerdo con lo que dijo, tuvo una conversación con su exesposa, a quien le manifestó no haber estado de acuerdo con sus declaraciones:

“Le escribí y le dije: ‘oye, me parece una falta de respeto que estés haciendo eso’. En ese momento le escribí en un tono un poco sarcástico y le dije: ‘Si vas a hacer un storytime, hazlo sobre cosas que tú y yo sabemos que pasaron, que te involucran a ti y esta cuestión (la historia de infidelidad que contó Goyo), no tiene nada que ver conmigo y no tiene que ver con mi pareja’”, reveló.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Luego, contó, le dijo: “No se ponga a exponer cosas en las redes. Si quiso exponer todo lo que quiso exponer, por lo menos aclare que no está hablando de mi actual pareja, porque a mí esa parte me afecta, porque esa muchacha tiene una mamá, hermano, una familia, tiene un círculo, tiene una profesión, es odontóloga, entonces tiene un nombre que se le pone en tela de juicio. Mi mamá también sufre estas cosas, ella sabe la historia, los familiares de ella saben la historia”, afirmó el artista.

Tostao aceptó que le fue infiel a Goyo

En la misma entrevista, el cantante reconoció que, aunque sí le fue infiel en algún momento a su esposa, no corresponde a las declaraciones que ella dio.

“Yo no soy una santa paloma, sí hay cosas que uno ha hecho mal. En algún momento yo tuve una infidelidad, ¿por qué no la saca a colación? La verdadera, ella sabe quién es la persona, se llama Patricia, ¿por qué no habla de ella? ¿Por qué deja la vaina como ahí? Eso es una realidad, pero lo otro es como que lo quiere dejar en duda. No hagas más que le siga cayendo hate a esa muchacha, no tiene nada que ver con nuestra separación, no tuvo nada que ver, tampoco tuvo nada que ver con que el grupo no siguiera tocando”, agregó Carlos Valencia, como es su nombre de pila.