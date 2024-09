¿Mamá de Tostao le envió mensaje a Goyo y defendió a la nueva novia de su hijo?

Una fuerte polémica generó la cantante Goyo en días recientes, cuando compartió un video en redes sociales a través del cual recordó la infidelidad de la cual fue víctima por parte de una expareja. A pesar de que no nombró a Tostao en dicha publicación, el nombre del también artista salió a relucir por la relación amorosa que sostuvieron durante más de 10 años.

“Me pasó que estábamos siendo gemelas de fluidos con varias personas. Lo que estaba pasando es que, en mis narices, me estaban montando cachos y yo estaba en negación (...) Luego, cuando terminé mi relación, me dijeron que ellos eran pareja, confirmando el cacho en mis narices ¡Me sentí como una tonta!”, fue parte de la confesión de Gloria Emilse Martínez (nombre de pila de la cantante de Chocquibtown).

Tras varios días de hermetismo y en medio de las críticas, Tostao publicó un mensaje en X que fue considerado como una respuesta indirecta a su ex.

¿Mamá de Tostao se pronunció?

Aunque se pensó que la controversia había llegado a su final, emisoras como La FM y La Mega señalaron que la madre del intérprete compartió un mensaje en su cuenta de Facebook que reavivó la discusión.

De acuerdo con el mensaje que habría compartido la señora Serafina Ortiz, está “cansada” de las críticas en contra de su hijo por considerar que no fue el único que cometió errores en la relación. Además, señaló como falso que la nueva pareja del cantante sea la misma mujer con quien le fue infiel a su antigua pareja.

Ya estoy cansada de tanta jodencia si se acabo se acabo y punto Un story Time para dañar diciendo mentiras e... Publicado por Serafina Ortiz Palacios en Martes, 24 de septiembre de 2024

“Si hubiera existido amor no se hubieran equivocado tanto los dos; sí, los dos como pareja (...) Tostao y Goyo están separados desde noviembre de 2021 y los dos saben por qué, pero a ninguno de ustedes le interesa, aunque ellos sean figuras públicas”, se lee la publicación.

“El tiempo que llevan separados ha permitido que cada uno establezca nuevas relaciones porque, si no se entendieron, tienen derecho a una nueva vida. La nueva novia de Tostao no tiene nada que ver con las historias que, con mucha saña, se inventa Goyo ¡No dice nombres porque no existen!, su fantasía es para que los internautas ataquen con vulgaridades y groserías (...) Cuando se dejaron no existió nadie que se lo quitara y menos que fuera una amiga de ella. Ese vínculo de amistad nunca existió y el de relacionarse tampoco, o sea que ese es otro invento para dañar”, habría concluido la mamá del integrante de Chocquibtown en dicha publicación, aun cuando se desconoce si, en realidad, este perfil de Facebook pertenece a la mamá del artista.