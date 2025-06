Tyler Perry, creador de ‘Harta’, de Netflix, acusado de agresión sexual por actor

Tyler Perry, al actor y director de 55 años nacido en Nueva Orleans, Estados Unidos, conocido por el más reciente éxito de Netflix, “Harta”, “The Oval” y el exitoso programa de televisión “Tyler Perry’s House of Payne” recientemente fue acusado por uno de sus colegas, el también actor Derek Dixon, de acoso sexual, violencia de género en el lugar de trabajo y agresión sexual.

La demanda de parte de Dixon fue puesta en Los Ángeles y en esta plantea que Perry usó su posición de poder para instaurar una dinámica “coercitiva y sexualmente explotadora”, en la que como resultado impulsaría la carrera de Dixon a cambio de favores sexuales. Dixon afirmó que siempre rechazó esta dinámica.

¿Quién es Tyler Perry?

El éxito en el mundo del entretenimiento de Perry empezó tras la creación e interpretación de “Madea”, una anciana cómica, maternal y de mal carácter con la cual protagonizó múltiples obras de teatro, series y películas. En las dos décadas posteriores, Perry logró construir un imperio mediático con el cual fundó su compañía de producción Tyler Perry Studios en Atlanta, logrando ser una de las más grandes y rentables de Estados Unidos.

Con esta compañía, Perry logró hacer lazos con Oprah Winfrey Network (OWN) produciendo exitosas producciones como Ruthless, The Oval y The Haves ante the Have Nots. Ahora bien, su rol dentro de la productora hizo que el actor tuviera un control desmedido frente a los contenidos, el cast y el equipo técnico de las producciones, haciendo de su figura una con poder totalitario sobre cada proyecto.

De acuerdo con los documentos judiciales citados por la BBC y otros medios, Dixon afirma que conoció a Perry en 2019, durante un evento de apertura de Tyler Perry Studios en Atlanta. A partir de ese encuentro, el director habría entablado contacto regular con él, enviándole mensajes con insinuaciones sexuales, acompañados de promesas laborales.

Según el texto legal, “el Señor Perry le dejó claro a Dixon que si lo ignoraba o no respondía a las insinuaciones sexuales, su personaje moriría en la siguiente temporada”, refiriéndose a su rol en la serie The Oval. En ese sentido, el actor sostiene que enfrentó acoso progresivo, agresiones físicas y represalias profesionales al rechazar los supuestos avances.

Así mismo, según los documentos impuestos por Dixon estas agresiones empiezan desde enero del 2020 cuando en un remolque de grabación Perry empezó a interrogar a Dixon sobre sus preferencias sexuales para posteriormente inmovilizarlo contra una pared y manosearlo sin su consentimiento. Dixon afirma que inmediatamente salio del remolque y por la continuidad del acoso, optó por dejar su papel en la serie “The Oval” y negarse ante la oportunidad de ser guionista de otra producción.

La demanda también incluye constantes amenazas hacia la duración de su personaje en pantalla condicionadas a aceptar las insinuaciones de Perry.

¿Qué dijo Tyler Perry ante demanda por delitos sexuales?

Como resultado de esto, el equipo de Perry ya se pronunció desestimando por completo las acusaciones tildándolas de una estafa y declarando ante la BBC que “se trata de un individuo que se acercó a Tyler Perry para lo que ahora parece ser nada más que una estafa”. Señalando también que el actor “no se dejará presionar y confiamos en que estas acusaciones falsas de acoso fracasarán”.

