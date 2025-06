Eric Dane de ‘Grey’s Anatomy’ perdió el control de su brazo: “es preocupante”

Del 2006 al 2012, Eric Dane hizo parte de Grey’s Anatomy, donde interpretó al doctor Mark Sloan, hasta que su personaje murió luego de sufrir un accidente aéreo. En abril pasado, el actor reveló que había sido diagnosticado con Esclerosis lateral amiotrófica.

¿Qué le pasó a Eric Dane, actor de ‘Grey’s Anatomy’ y ‘Euphoria’?

El deterioro de su estado de salud comenzó a principios de 2024 cuando notó una leve debilidad en su mano derecha. “Unas semanas después noté que había empeorado un poco. Así que fui a ver a un especialista en manos, quien me envió a otro especialista. Fui a ver a un neurólogo, quien me envió a otro y me dijo: ‘Esto está muy por encima de mi nivel profesional’”, dijo en una entrevista.

Eric Dane

Después de nueve meses de pruebas y consultas, Dane se enteró de que no era solo fatiga, sino ELA. “Pensé que quizás había estado enviando demasiados mensajes de texto o que tenía la mano fatigada... Nunca me olvidaré de esas tres letras", agregó.

Tras recibir el diagnóstico, el actor reveló en una reciente entrevista con Good Morning América que por completo la función de su brazo derecho y teme que en pocos meses también pueda perder el uso de su brazo izquierdo y sus piernas.

“Tengo un brazo funcional. Mi lado dominante. Mi lado izquierdo funciona, mi lado derecho ha dejado de funcionar por completo. Siento que quizás en un par de meses más tampoco podré tener la mano izquierda. Es preocupante”, dijo el actor de 52 años.

Hace unos meses, vivió un traumático momento cuando, mientras buceaba con sus hijas, perdió tal control en el cuerpo que una de ellas tuvo que rescatarlo. “Me arrastró de vuelta al bote. Estaba a punto de romper a llorar. Estaba destrozado”.

En otra entrevista, el artista expresó su tristeza y frustración por su estado de salud: “estoy enojado porque me arrebataron a mi padre cuando era chico, y ahora hay muchas posibilidades de que me arrebaten a mí de la vida de mis hijas, mientras todavía son chicas”.

Pese a su delicada condición de salud, Eric anhela seguir trabajando, haciendo lo que más le gusta: “quiero pasar tiempo con mi familia y trabajar un poco, si puedo”. Dane está casado con Rebecca Gayheart desde 2004, con quien tiene dos hijas, Billie (15) y Georgia (13). Tras anunciarse su divorcio en 2018, decidieron volver sobre el paso y retiraron la demanda en febrero-marzo de 2025.