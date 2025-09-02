Valentina Taguado se pronunció tras la polémica con Hassam: “No queremos problemas”

La polémica entre Hassam y Valentina Taguado, originada por un comentario humorístico relacionado con el cáncer que padeció el comediante, sigue generando reacciones. Días después de que el humorista expresara su molestia por burlas sobre una enfermedad que marcó su vida, el tema continúa siendo objeto de conversación entre la audiencia y en redes sociales.

La polémica se hizo visible tras la difusión de un video en el que Gerly Hassam Gómez (nombre de pila), sin mencionar nombres propios, cuestionó duramente las burlas hacia personas que han enfrentado un diagnóstico de cáncer. Sus palabras fueron interpretadas como una respuesta directa a un chiste hecho por Taguado durante Todo se vale, show de comedia junto a Valeria Aguilar.

Ahora, sin referirse explícitamente al mencionado comediante, Valentina Taguado rompió el silencio con unas declaraciones que muchos interpretaron como una indirecta sobre lo ocurrido.

¿Qué dijo Valentina Taguado sobre la polémica con Hassam?

La exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia se pronunció durante una reciente emisión del programa ¿Qué hay pa’ dañar?, espacio en el que trabajó junto a Hassam antes de su salida. Allí, Taguado habló sobre los límites del humor y la importancia de tener claridad frente a lo que es permitido en las dinámicas personales y laborales.

“¿Con qué no se te puede molestar?, por ejemplo, para dejarlo al aire. No es que yo lo haga todo el tiempo, pero si en algún momento te digo ‘gorda’, ‘gordita’ o algún derivado, es porque ya me habías dicho que no te molestaba, pero no sé si al día de hoy te incomoda (...) Es que yo me quedé con lo charlado cuando iniciamos este proyecto, cuando me dijiste que no había problema (...) Toca decirlo al aire porque no queremos problemas”, expresó la comediante en medio de una charla al aire con su compañera Johana Velandia.

En su intervención, Valentina Taguado dio a entender que suele bromear sobre temas que ya han sido acordados previamente. Sin embargo, advirtió que estas dinámicas cambian con el tiempo y que lo que antes podía ser aceptado, luego puede dejar de serlo.

“Yo jodo con lo que me permiten joder. Si me dan permiso, ahí sí me voy como gordo en tobogán, pero uno no sabe cuándo la gente cambia de opinión”, concluyó la locutora en una declaración que fue interpretada como su defensa frente a la polémica que la rodea por estos días.

Aunque Valentina Taguado no mencionó directamente a Hassam ni al chiste que detonó la polémica, estas palabras fueron suficientes para reactivar el debate en redes sociales.

