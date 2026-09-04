Vanessa de la Torre confirma llegada a ‘Noticias RCN’: “Conmovida por los giros de la vida”

“Seguiré haciendo radio y contando con mi pasión desbordada por el periodismo, todo eso que necesitamos saber. Buscando respuestas, porque mi curiosidad es infinita y mi amor por el mundo, por la gente, por lo que me mueve y me inspira, también”, indicó Vanessa de la Torre hace pocos días en sus redes sociales a su regreso al país, luego de unos días de descanso en Buenos Aires, Argentina.

La vallecaucana había renunciado a Caracol Radio, luego de recibir lo que denominó una llamada inesperada en la que había recibido una oferta que decidió aceptar. Este jueves 3 de septiembre finalmente despejó cualquier duda sobre su nuevo rumbo laboral, ya que publicó varias historias y un post en su feed de Instagram posando junto al logo de RCN Radio y en el canal RCN.

¿Qué dijo Vanessa de la Torre al llegar a Noticias RCN y La FM?

“Mi casa casa editorial”, tituló de la Torre su publicación y enseguida escribió: “Este es un reto enorme y fascinante que asumo con responsabilidad, convicción, agradecimiento, admiración y perplejidad. Conmovida por los giros inesperados y mágicos que nos da la vida, siempre tan sorprendente, siempre tan descrestante. Gracias La Fm oficial, canal RCN; Noticias RCN por creer en mi. Gracias infinitas a Ustedes que me acompañan en cada aventura, a los oyentes y televidentes que me han permitido ser parte de sus vidas. Ustedes también lo son de la mía. Ya les iré contando en qué horarios y espacios nos encontraremos. Puro amor y gratitud”, de esta manera la comunicadora de 48 años confirmó que empezó en firme sus labores en el sistema de medios de RCN.

De momento, no se sabe en qué emisión de ‘Noticias RCN’ estará, como tampoco el o los programas que tendrá a su cargo en La FM.

Vanessa es comunicadora Social de la Universidad Javeriana e hizo su maestría en la Universidad de GeorgeTown, de Washington. dentro de su experiencia profesional está CNN, Canal Caracol, Blu Radio y corresponsalías para Telefe, de Argentina, y La W, de Colombia.

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