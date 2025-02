Variel Sánchez, de ‘Nuevo rico nuevo pobre’: lo complejo de ser papá “miedosísimo”

Variel Sánchez está demostrando una vez más su capacidad histriónica el encarnar a Brayan Galindo, en la nueva versión de la novela ‘Nuevo rico, nuevo pobre’. A estas alturas de la historia, ya este particular personaje ha cambiado su nombre a Brayan Ferreira, pues en la trama se entera de que es el hijo de una mujer rica y no de un humilde campesino.

Variel, como su rol de Brayan, también tuvo mucha cercanía con el campo, ya que es hijo del actor Julio Sánchez Coccaro, quien decidió con su esposa Patricia residir en Tabio, Cundinamarca, cuando sus hijos aún eran pequeños, para que ellos pudieran crecer y disfrutar de una vida tranquila y junto a la naturaleza. Variel recordó en entrevista con José Fernando Patiño que tuvo la mejor niñez, pues sus padres, que fueron una especie d e hippies modernos que “me dejaron ser”.

Estefania Godoy y Variel Sanchez Fotografía por: Arturo Rodriguez

El actor que también habló de ciertos periodos de depresión que vivió cuando participó en ‘MasterChef celebrity’ por la pérdida de un bebé que venía en camino y es padre de dos más, junto a su esposa, la también actriz Estefanía Godoy, abordó en un momento de la charla la complejidad del rol de padre porque no hay manuales para hacerlo correctamente.

Él desea hacer en esta tarea algo similar a lo que sus padres lograron en él.

Variel Sánchez está casado con Estefanía Godoy y tiene dos hijos

“Me dejaron ser y siento que es lo que yo busco y lo que deberíamos buscar que nuestros hijos puedan ser”.

También reveló los temores que generan esta responsabilidad. “Es miedosísimo ser papá si hay algo que me da miedo en la vida y que me ha retado y me ha puesto, me ha sacado de mi zona de confort pero ha sido el regalo de mi vida es ser papá y muchas veces con esos miedos y esas cosas empezamos a coartar y a hacer un montón de vainas que no es que estén mal o bien, porque pues no hay manuales para hacer esta vaina”, comentó sobre el desafío que vive en este rol a diario buscando siempre ser mejor papá.

Variel vive en una finca en las afueras de Bogotá, junto a su familia y allí disfruta de una vida tranquila. Sánchez y Godoy están casados desde el 2019 y son padres de Valentín, nacido en el 2016 y de Ramón, quien llegó al mundo tres años después.

