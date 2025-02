Andrés Toro, de ‘Nuevo rico, nuevo Pobre’, se va de Colombia. “No me malentiendan”

El actor que le dio vida a Luciano Ucross, en la exitosa producción ‘Ana de Nadie’ y que posteriormente, vimos compitiendo en ‘MasterChef Celebrity’ donde salió eliminado muy pronto, tomó por sorpresa a sus seguidores en Instagram.

El pereirano que hace 18 años encarnó el personaje de Mateo López Ferrerira, el antagonista de la primera versión de ‘Nuevo rico, nuevo pobre’ anunció que abandona el país.

En un video muy emotivo, donde habló de sus sentimientos frente a su nueva vida el actor, que ha profesado abiertamente su fe cristiana y su decisión de no hacer cierto tipo de papeles, que riñen con sus creencias, dijo: “Ay muchachos nos vamos a vivir a Estados Unidos. Después de reflexionar mucho, tomamos la decisión como familia y bueno, nos vamos. No me malentiendan, yo amo a Colombia, aquí están mis raíces, mis amigos, mi familia, aquí comencé mi carrera, aquí me desarrollé como persona, aquí he hecho todo, pero como papá, como esposo, en este momento, mi prioridad es mi familia”, dijo el actor y luego reveló cuáles son las intenciones de su esposa.

“Ustedes saben, yo les he contado, mi esposa quiere homologar su carrera en Estados Unidos y creo que es un buen momento para que mis hijos aprendan inglés, tengan nuevas experiencias y el futuro de mi familia es muy importante para mí. Así que tocó”.

Toro, quien también estuvo en ‘Café, con aroma de mujer’ y que está casado desde hace 15 años con su esposa Eliana Escobar y tiene dos hijos llamados Matías y Juan Pablo, mencionó que de todas maneras tiene algunos temores.

“No les voy a mentir, se me hace así, a mí me da miedito, pero cualquier sacrificio por la familia vale la pena, esto no es un adiós es un hasta luego, esto es nuevo comienzo una nueva etapa; de hecho, les voy a seguir contando qué pasa conmigo allá en mi nueva vida, que no tengo idea como será”, dijo el actor, que también habló del papel de la oración en su decisión.

“Hemos orado mucho, le hemos pedido a Dios que nos ayude y estamos confiados en que todo saldrá bien. Tenemos la esperanza que dios nos va a llevar por el camino correcto...vamos a ver qué pasa. Estén atentos, ahí les voy contando cualquier cosa que se vaya presentando”, culminó diciendo el actor de 47 años, nacido en Manizales.

