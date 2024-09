Video: así lucía ‘La Gorda Fabiola’ en sus primeros años en ‘Sábados Felices’

La muerte de ‘La Gorda Fabiola’ tiene conmocionados a los colombianos, sobre todo, a los televidentes de Sábados Felices, programa de Caracol Televisión en el que trabajó por más de 30 años.

La llegada de Fabiola Posada a este espacio de humor se dio por casualidad en 1987. Según contó en varias ocasiones, pasaba cerca a los estudios del canal, de camino a la casa de sus papás, cuando uno de los productores (Gonzalo Acosta) la vio y le propuso presentarse para un personaje que necesitaban en ese momento.

A pesar de no tener experiencia frente a las cámaras, la samaria encontró en sus compañeros y colegas el apoyo necesario para enfrentar esa nueva faceta. Así lo recordó a través de una entrevista que concedió cinco años después de su debut en el programa.

Así lucía ‘La Gorda Fabiola’ cuando inició en ‘Sábados Felices’

En 1992, durante una celebración de fin de año, Fabiola Posada se reunió con sus compañeros y con el Alfonso Lizarazo, quien le preguntó sobre sus momentos más memorables de sus inicios. Fue entonces cuando recordó la broma que su compañero Hugo Patiño le hizo para darle la bienvenida.

“Yo no sabía cómo funcionaban las cosas aquí y había una muñeca gigante de utilería; que era como de bronce, pesadísima. Una vez el señor Hugo la cogió y me dijo que se la habían regalado, entonces me pidió el favor de que se la cuidara mientras iba a hacer en una diligencia. Pasó el tiempo, todos se fueron a almorzar y a mí me tocó sentarme porque no podía moverme con esa muñeca tan pesada. Nadie me decía nada, hasta que en la tarde ya les dio como dolor, se acercaron y me dijeron: ‘Ya, suficiente. Esa muñeca es de acá, descanse’”, expresó la humorista entre risas.