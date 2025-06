Vivian de la Torre, amiga de Valeria Márquez, dio nuevos detalles de su muerte

El martes 13 de mayo, las redes sociales se conmocionaron con la trágica muerte de Valeria Márquez, una reconocida creadora de contenido mexicana, quien fue asesinada en su salón de belleza en Jalisco.

El caso sigue siendo investigado por las autoridades correspondientes. Inicialmente, se acusó a Érika, quien acompañaba a Valeria en el momento del ataque, por su actitud aparentemente “fría” una vez ocurrieron los hechos. No obstante, Vivian de la Torre, mejor amiga de la influencer, también se vio envuelta en la controversia, ya que, durante la transmisión en vivo que Valeria hacía en ese momento, insistió en que no se fuera a casa, sino que permaneciera esperando un regalo que le había enviado. Minutos después fue cuando llegó el supuesto repartidor con un detalle y le disparó.

Valeria Márquez, influencer asesinada en México. Fotografía por: Tomado de TikTok

¿Qué dijo la mejor amiga de Valeria Márquez?

Recientemente, Vivian de la Torre concedió una entrevista para el canal de YouTube Mafian, donde reveló nuevos detalles la muerte de su amiga. Explicó la verdad detrás de los regalos que le envió minutos antes de la tragedia.

“Cuando a mí me nacía darle regalos se los daba, cuando la veía en “en vivos”, que no estábamos juntas y la veía como que tenía algo, porque Vale era muy expresiva, cuando la veía triste o pensativa le mandaba comida, flores, peluches”, explicó.

Aseguró que ese día en particular, la notó en una actitud extraña y para alegrar ese momento, decidió enviarle un peluche en forma de cerdito y un jugo. En la transmisión en vivo quedó registrado el momento cuando Valeria recibe esos detalles.

“Antes de que llegaran mis regalos yo la vi algo rara, por eso se los mandé, porque dije a lo mejor está pensativa por alguna cuestión de algún muchacho, por eso yo le mandé los regalos”, señaló.

¿Por qué Vivian de la Torre le pidió a Valeria Márquez que no se fuera a casa?

Varias veces, de la Torre le pidió a la influencer de 23 años que no se fuera para la casa, sino que, por el contrario, esperara a que llegara un tercer regalo que, supuestamente, otra persona le había enviado:

“Cuando le dije quédate, quiero ver tu cara, fue cuando llegaron mis regalos, llegaron a las 6:05 los dos... Yo le mandé el mensaje justamente a las 6:20 de la tarde, yo le dije: ‘Dame la primicia, pásame a mí lo que te vayan a dar, déjame saber qué es’”, afirmó; sin embargo, no obtuvo respuesta pues en ese instante ocurrió la tragedia. “Cuando yo le estaba escribiendo el mensaje y esperando a que me respondiera, fue cuando vi de reojo lo que pasó”.

“Estábamos en ‘shock’”: reveló Vivian de la Torre

Inicialmente, Vivian no entendía lo que había ocurrido. Sin embargo, después de unos minutos, lo comprendió: “como vi que se agachó, dije: ‘ah, le echaron confeti’, hice el acercamiento al en vivo para que me lo mostrara en cámara grande y fue cuando vi que estaba como con su cabello de lado, no entendí qué había pasado, hasta que vi que se cayó en la mesa. Me preocupé muchísimo, le marqué a sus tíos, porque no estaban en la estética, entonces marqué, les dije que creía que le había pasado algo, que no estaba muy segura, no lo vi claro”.

Inmediatamente, varios internautas comenzaron a culparla por haberla “retenido” en el salón de belleza, pese a que Valeria tenía un mal pálpito. “Estábamos en shock, no sabíamos qué estaba pasando, no pude ver a Vale, estaba en shock, en negación, no creía que le había pasado algo. Fue muy fuerte, porque después me echaron la culpa a mí, cuando lo único que hice fue darle amor. Yo veía videos de ella y mejor los deslizaba porque sentía muy feo”, dijo sobre las críticas que le hicieron.

Finalmente, explicó que pensó que Valeria estaba bromeando al decir que sentía que algo malo le iba a pasar: “bromeaba en ciertas cosas, bromeaba en ciertos detalles (...) como que bromeaba para no darle importancia en ese momento, para que no se asustara”, “Vale se hubiera ido, no le habría hecho caso a nadie. Si no se hubiera sentido a salvo, ella se habría ido”, “si yo hubiera estado ahí, las cosas habrían sido muy diferentes. Si ella me hubiera dicho que no quería estar ahí, yo me la hubiera llevado”.