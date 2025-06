Filtran supuesto audio de Valeria Márquez revelando delicada situación

El pasado 14 de mayo, medios de comunicación, redes sociales y el mundo del entretenimiento en México y Latinoamérica se conmocionaron con la muerte de Valeria Márquez, una reconocida influenciadora mexicana de 23 años, a quien le fue arrebatada su vida mientras hacía en ‘en vivo’ a través de sus redes sociales.

La creadora de contenido solía dialogar con sus seguidores a través de esa dinámica en TikTok. En las imágenes que quedaron grabadas, se observa cuando, segundos después de recibir a una persona que llegó a su salón de belleza en Zapopan, Jalisco, haciéndose pasar por un repartidor, la influencer recibe varios impactos de bala que le causaron la muerte.

Valeria Márquez el día de su asesinato. Fotografía por: Tomado de TikTok

¿Qué pasó con Valeria Márquez?

Por ahora, se desconoce quién asesinó a la joven de 23 años. Las autoridades mexicanas se encuentran en la investigación respectiva. Mientras tanto, han surgido varias teorías de posibles sospechosos, entre ellos, Érika y Vivian, dos de sus mejores amigas, el supuesto repartidor e incluso, hasta su exnovio ha sido vinculado con el caso.

En las últimas horas ha sido viralizado un audio con la supuesta voz de Valeria Márquez en el que alertaba sobre una supuesta situación de maltrato verbal y psicológico que estaba atravesando por parte de su expareja.

“Me dijo que yo ya estaba muy usada, que a él no le gustaban las mujeres que ya habían pasado por muchas manos. Que una dama no anda de cama en cama y que yo era de esas. Me dijo que le daba asco saber con cuántos me había acostado; que yo no valía para presentarme con sus amigos; que cómo iba a darme su apellido si yo ya estaba reciclada”, se escucha en el audio.

Asimismo, dijo: “Yo ahí como pende... creyendo que me amaba, aguantándole sus desplantes, su control, hasta sus celos, para que al final me tratara como si fuera basura”.

Se desconoce la fecha de grabación del supuesto audio. De hecho, ni familiares ni las autoridades competentes han confirmado que se trate de la voz real de Valeria o si tal vez, pueda tratarse de un montaje. Incluso, algunos internautas han especulado sobre la veracidad de ese audio asegurando que fue hecho con inteligencia artificial pues, en realidad, esa no sería la voz de la creadora de contenido asesinada:

“esa no es la voz de Valeria”, “¿esa voz de quién es?”, “no es la voz de Valeria, es de alguien más”, “¿quién dijo eso?” “es un audio de inteligencia artificial”, “no es real”, “se nota que es falso ese audio”, son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales.