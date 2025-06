William Levy contó si volvió con Elizabeth Gutiérrez: “Estoy abierto al amor”

William Levy ha estado en los titulares de los medios del entretenimiento por cuenta del incidente ocurrido en un restaurante de Florida, Estados Unidos, donde entró en discusión con personal del local y la policía se hizo presente. El actor estuvo detenido en prisión una noche y luego comenzó el debido proceso.

El artista cubano se sentó con el paparazzi español Jordi Martin, a hablar de su vida en general y como pocas veces, lo hizo de manera directa y sin titubeos.

Para comenzar, negó categóricamente que se haya reconciliado con Elizabeth Gutiérrez, “Hombre eso es una cosa absurda…”, respondió cuando el reportero le indagó sobre el asunto. Recordemos que William y Elizabeth fueron pareja por más de 20 años y rompieron cerca de seis veces y tuvieron igual número de reconciliaciones..

“Paremos esto, estas cosas de que si volvimos o no volvimos, por favor. O sea, hay respeto por mis chicos, respeto por la familia. O sea, hay niños que estuvieron por medio de todo esto, o sea, no jodas… La gente tiene que parar con este juego, ya, o sea de verdad que sí”, dijo el actor.

William Levy está “buscando el amor”

El actor que está separado desde el año pasado de la también actriz, se definió como un hombre afortunado en el amor. “No, no, para nada (desafortunado en el amor). Me siento una persona afortunada en todos los sentidos. No me siento desafortunado, me siento afortunado de poder también tener tiempo para mí, ¿sabes? Tener (tiempo) para mí, para mis hijos, para mi carrera, para mis cosas. Me siento en una etapa muy bien en mi carrera, profesionalmente me siento en una etapa muy muy bien. Personalmente, como padre, tengo tiempo para estar con ellos todo el tiempo”.

De hecho admitió que está esperando que el amor regrese a su vida y atento a lo que vaya a llegar.

“Estoy en una etapa donde estoy buscando el amor. Ya va a entrar alguien… vamos a ver quién viene… Estoy abierto al amor y cuando venga que venga, pero mientras yo estoy enfocado en mis hijos, en mi carrera, en mi persona… tengo muchas cosas que hacer… ya vendrá el amor”.

Levy, quien está promocionando su película “Bajo un volcán”, aprovechó esta charla para desmentir que sea cierto que debe tomar terapia de control de la ira, como se especuló. .

De momento, procura dividir su tiempo entre “6 meses de trabajo” y 6 meses de descanso para estar con sus hijos.

Sobre el asunto de la ira y del suceso en el restaurante, ya había hablado en el programa español ?el Hormiguero’ diciendo “Yo no tengo ningún problema de ira”, al tiempo que calificó lo ocurrido como “una experiencia más” .

“Estábamos tomando algo y a la hora de pagar la cuenta, mi compañero vio que había algo de más en la cuenta y una persona de la barra y él empezaron a discutir [...] Llegó la policía, pero la forma en la que nos dijeron que nos fuéramos estuvo fuera de lugar y me llevaron con ellos”, explicó y detalló que tan pronto estuvo libre al día siguiente fue a ver a su hijo en un juego.

