William Levy explicó la verdad detrás de su arresto en Florida: “una experiencia más”

El 15 de abril, medios de comunicación internacionales reportaron que William Levy había sido arrestado en el condado de Broward, en Florida por conducta desordenada por efectos del alcohol y por entrar sin autorización a una propiedad privada.

Rápidamente, la noticia se viralizó en redes sociales y aunque se especularon muchas cosas, el actor no había dado su versión. Se dijo que Levy, supuestamente, se había negado a pagar la cuenta del restaurante donde se encontraba cenando esa noche, al parecer, porque era una suma exorbitante.

¿Qué dijo William Levy?

Tras dos meses de lo ocurrido, el actor de Sortilegio concedió una entrevista para El Hormiguero, donde reveló nuevos detalles de lo que, verdaderamente, habría ocurrido ese día.

Fotografía policial cedida por la Oficina del Alguacil de Broward del actor y productor cubano William Levy en una cárcel en el sur del estado de Florida, tras ser arrestado por alteración del orden público en estado de embriaguez y por allanamiento de una propiedad ocupada. EFE/ Oficina Del Alguacil De Broward Fotografía por: Oficina del Alguacil de Broward

“No pasó nada como se ha especulado en los medios. No fue nada grave”, dijo inicialmente. Enseguida, explicó: “estábamos tomando un trago, un amigo mío; uno de los padres del equipo de golf y yo. Y a la hora de pagar la cuenta él, con todo su derecho de checar la cuenta, pensó que algo estaba de más. Se puso a discutir con alguien en la barra y yo intenté calmar la situación. El hombre se para y yo me paro porque lo mejor es evitar que la situación escale. En medio de todo eso, pues llegó la policía, nos dejaron ir y no ha pasado nada. Ya estamos a punto de irnos, pero la forma en decirnos que nos fuéramos estuvo muy fuera de lugar”, aseguró.

Aunque aseguró que él intentó mediar en la situación, se prestó para malos entendidos y, por eso, terminó en la cárcel. Sin embargo, al día siguiente se pudo aclarar la situación. “dije, vamos a hablar, somos hombres, somos padres, no hace falta llegar a eso. Y ese punto fue que me llevó a que dijeran que yo estaba haciendo un traspaso. Yo estaba fuera del restaurante en ese momento. Entonces pues me llevaron, simplemente, pero no pasa nada. Es una experiencia más en la vida".

Incluso, el actor bromeó diciendo: “De hecho, esta mañana, en una entrevista, me dijeron que ahora formo parte de un club de varias personas del medio artístico que pasan a ser parte de problemas policiales”.

Sus seguidores no dudaron en dejar sus opiniones: “Un grandísimo actor, lo demás es su vida privada”, “William siempre maravilloso talento y carisma y sencillez, Dios te proteja William”, “esa fue su versión pero la gente que estaba allí dice, que estaba tomado y empezó a pelear con la policía y hacerse el machito”, “no serás el primero ni el último, que tengas una discusión en un restaurante, un escándalo por una estupidez”.