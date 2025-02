Yailin lanzó fuertes insultos contra Anuel AA. Este es el motivo de su disgusto

A pesar de llevar dos años separados, los cantantes Anuel AA y Yailin ‘La más viral’ suelen ser tema de conversación por aquellas diferencias que no han podido resolver de su antiguo romance.

Muestra de la turbulenta relación que ambos sostienen fueron los insultos que el puertorriqueño recibió, en horas recientes, de la artista dominicana con quien tiene una hija llamada Cattleya.

Los insultos de Yailin contra Anuel AA

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de Chivirika explotó contra su exesposo por el permiso que, según ella, lleva solicitándole desde hace varios meses para poder salir de Puerto Rico con su bebé.

“Hay gente hija de perr* e ignorante en la vida ¿Qué le cuesta a ese hijo de perr* firmarle los papeles a su hija para que ella pueda salir del país con su madre? ¿Qué ganas con eso?”, escribió Yailin por medio de sus historias.

Aunque ‘Doble A’ no fue nombrado directamente en dicho mensaje, se le relacionó de inmediato teniendo en cuenta que esta no es la primera vez que se expone la discusión por la firma de dichos documentos. En octubre de 2025, por ejemplo, ‘La más viral’ advirtió que no haría públicas sus diferencias si Anuel AA cumpliera con sus obligaciones.

“Mi intención no es discutir ni causar problemas, pero como aun no me has enviado los papeles que necesito te lo pido por aquí, a ver si me los puedes enviar para que Cattleya se vaya conmigo a Nueva York y pueda estar con su mami”, expresó en aquella ocasión.

La lucha de Anuel AA y Yailin ‘La más viral’ por la custodia de su hija

A través de una entrevista que concedió al programa En casa con Telemundo, el reguetonero aseguró que, en meses recientes, inició un proceso legal para que la pequeña Cattleya también pase tiempo a su lado, como lo dicta la ley.

“Estamos en un proceso ahora de poder ver a la niña, compartir con ella y tenerla en mi vida. Y asegurarme que su entorno, su crecimiento y su crianza sea bajo un círculo bien saludable. Gracias a Dios mi vida y el estilo con el que la llevaba me cambió, ahora tengo otro y puedo darle una crianza mucho mejor”, comentó el boricua de 31 años.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

“Esta situación es algo bien delicado. Yo tengo dos niñas, tengo un hijo y lo más importante para mí en el mundo es la crianza de mis hijos y poder educarlos correctamente como yo fui educado también”, concluyó Anuel AA.