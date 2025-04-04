Yana Karpova de LCDLF, se hizo la rinoplastia. Así quedó: “ya no necesito filtros”

Casi a mitad de competencia de La casa de los famosos 2, ingresaron dos nuevos participantes: Andrés Altafulla y Yana Karpova. Esta última hizo una gran amistad con Melissa Gate, con quien se mostró muy unida durante los días que estuvo en competencia hasta el día que Cris Valencia, quien era su novio en ese momento, llegó a la casa en un ‘Congelados’ y le informó que tenía que abandonar la competencia por un serio problema que tenía que resolver de manera urgente.

Uno de los temas más comentados por los televidentes e internautas, era que, según ellos, la cantante y creadora de contenido se veía muy diferente en televisión a cómo aparecía en las fotos de sus redes sociales. De hecho, en su cuenta de Instagram donde tiene 1,4 millones de seguidores, constantemente recibe todo tipo de mensajes sobre su apariencia física.

“En La casa de los famosos se veía diferente”, “qué Photoshop tan bueno”, “usted en realidad no se ve así”, “la reina del filtro”, “mucho filtro, lástima que no sea así como hace creer”, “demasiado Photoshop en la nariz sobre todo”, “después de verla en La casa de los famosos, ya no la veo como antes”, “usted no es así”, son algunos de los comentarios que le dejan en sus fotos.

Así se ve Yana Karpova con rinoplastia

En los últimos días, la ‘Rusayana’, como también le dicen de cariño, confirmó que se sometió a un procedimiento quirúrgico para mejorar su apariencia. Se trata de una rinoplastia. “Espero aceptar la nueva versión de mí, amarme, cuidarme y fortalecer mi belleza aun más”, dijo por medio de un video que publicó donde mostró el antes y el después de su cirugía.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

En las imágenes aparece presumiendo su nueva apariencia física, con una nariz más delgada y respingada. “Ya no necesito usar los filtros en mis fotos”, dijo. Sus seguidores la felicitaron y elogiaron por el resultado: “Quedó muy natural, muy linda”, “se le ve la cara de ángel”, “está muy linda,y una marcación de rostro quedaría espectacular”, “le quedó muy bien”, “quedó muy bien”, “era hermosa y quedó mejor”, “estás preciosa”, comentaron. La artista también reveló que se haría una liposucción, aunque por ahora no ha mostrado el resultado.