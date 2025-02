Yeison Jiménez contó que una famosa actriz es su amor platónico

Yeison Jiménez se ha destacado como uno de los artistas de música popular más escuchados del país. El caldense es el autor de éxitos como Vete, Aventurero, Tengo ganas, Mi venganza, Ni tengo ni necesito, entre otros, que lo han llevado a la fama, no solo en Colombia, sino en otros lugares del mundo.

“Yo no pensé que fuera a ser grande… Jamás; eso sí, tengo que ser muy sincero: nunca pensé que iba a llenar una arena en Madrid, España (…) Cantaba porque me gustaba, era el niño que tenía pulmones para salir adelante”, dijo hace un tiempo en una entrevista con La Red.

Su historia de vida ha sido inspiración para muchos. Comenzó a componer sus propias canciones desde muy joven. Se trasladó a Bogotá, donde trabajó en la central mayorista de abastos durante cinco años mientras perseguía su sueño musical. Su primera grabación, Te deseo lo mejor, fue el inicio de una carrera que lo llevaría a ser uno de los exponentes más reconocidos del género popular en Colombia.

“Lo que le puedo decir a ese Yeison que se mató tanto, porque entró a los 14 años a una plaza de mercado, se graduó, pasó la calle y tantas pruebas, es que se tiene que sentir orgulloso”, agregó en la mencionada entrevista.

Su talento lo ha llevado a presentarse en escenarios internacionales en países como Estados Unidos. Sin embargo, en noviembre de 2024, el artista de 33 años anunció una decisión importante respecto a su carrera debido a problemas de salud. Manifestó que reduciría el ritmo de sus presentaciones, priorizando su bienestar físico y mental.

“Son muchas cosas, sé que no es el momento de parar porque estoy en mi mejor momento, pero no voy a continuar a este ritmo, no me interesa competir con nadie, no me interesa demostrar a nadie. Ya mi cuerpo no me está respondiendo de la misma manera, me cuesta mucho dormir, me duele mucho la cabeza, el dolor articular es muy pesado”, dijo el año pasado en sus redes sociales.

Yeison Jimenez en concierto. Fotografía por: Carlos Angola, Ferias de Cúcuta

¿Quién es el amor platónico de Yeison Jiménez?

El cantante, quien se desempeñó como jurado en la octava temporada de Yo me llamo, publicó un video en su cuenta de TikTok donde revela varios detalles de su vida personal y profesional.

Uno de los detalles que dio a conocer estuvo relacionado con su vida sentimental. “¿A quién meterías a un cuarto, una hora?“, es la pregunta que se escucha a alguien decirle al fondo. Después de pensarlo por unos segundos, el cantante se refirió a una actriz: “uy, a Zharick León, mamacita, una hora con Zharick León, sí”, dijo. Aunque no dio más detalles, demostró la admiración que siente por la actriz de Pasión de Gavilanes.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

El artista está casado con Sonia Restrepo, con quien lleva más de 10 años de relación. “Sonia es una muy buena mujer, a quien no le gusta la fama, no le interesa figurar, tener seguidores ni llamar la atención. Su vida es la familia, cuidarse y estar al frente de las más de 10 empresas que tenemos. Es tranquila, buena compañera, tiene una sazón deliciosa, hace todo muy bien y tiene unas cualidades que hoy no se encuentran”, dijo para la revista 15 minutos.