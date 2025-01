Yeison Jiménez respondió críticas de Amparo Grisales: “Tengo algo que no tuviste”

Yo me llamo es uno de los realities más vistos por los colombianos. En el programa de imitación, Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz tienen la misión de elegir al doble perfecto. Por el escenario han pasado múltiples participantes imitando a sus artistas favoritos, pero varios de ellos ya han tenido que despedirse de la competencia.

César Escola, Amparo Grisales y Rey Ruiz, jurados de la décima temporada de 'Yo me llamo' Fotografía por: Diego Mariño/Revista Vea

¿Qué pasó con Amparo Grisales y Yeison Jiménez?

En un reciente episodio del programa, Amparo Grisales hizo una fuerte crítica a una de las canciones del cantante de música popular Yeison Jiménez. Un imitador del artista de Manzanares, Caldas interpretó el tema MLP en cuya letra dice: “Dicen que es suerte, pero no saben toda la que me he comido. Algunos dicen que yo soy un presumido, yo los entiendo y sé que hay muchos ofendidos. Y me vale madre, más de diez años y conmigo no han podido. Aventurero, embilletado y bendecido... ¿De dónde es que sale tanto malp%&$?”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Al terminar la presentación, la diva colombiana calificó la letra de la canción como “maluca” y sugirió que carecía de profundidad. “No es culpa tuya, la compuso él. Eso es lo que le gusta a él, decir si estoy facturando, si estoy teniendo éxito, si soy el más teso, si soy el mejor, si soy el más bueno, si soy el más bonito, todo … Esa es la canción”, dijo la jurado.

Así le respondió Yeison Jiménez a Amparo Grisales

Yeison Jiménez, quien también ha sido jurado en el mismo programa, no se quedó callado ante las críticas de Grisales. Durante una presentación en Villeta, Cundinamarca, le respondió: “por quinta vez, una persona a la cual yo he respetado mucho y hoy también lo voy a hacer. Cada (vez) que alguien canta mi música, tiene comentarios despectivos hacia mí y hacia mi música. Se llama Amparo Grisales”, dijo inicialmente en medio de su show.

Además, añadió: “Hoy te voy a respetar una vez más reina, pero quiero mostrarte algo. Estoy en Villeta con toda esa gente ‘chusma’ que usted dice, con esa agropecuaria que usted dice, nunca me he metido contigo, pero te voy a enseñar algo, a mis 33 años tengo algo que tú nunca tuviste: éxitos musicales”. Con estas palabras, defendió tanto a sus seguidores como a su carrera.

El cantante destacó que, a diferencia de Grisales, sus logros musicales le han permitido conectar con el público a lo largo de su trayectoria. Esta respuesta generó un intenso debate entre los seguidores de ambos artistas. Hasta ahora, Amparo Grisales no ha hecho comentarios públicos sobre las declaraciones de Yeison Jiménez.

Algunos usuarios estuvieron a favor de la actriz y otros en contra: “Amparo Grisales dice la verdad”, “por primera vez le doy la razón a ella”, “las canciones de Yeison Jiménez hablan de facturar, mientras que las de Amparo... ¿alguien sabe alguna canción de ella?”, “esa señora ya debe salir de ese programa y Yeison Jiménez le dijo la verdad y nada más que la verdad”.