Yeison Jiménez: le cumplió el sueño a admiradora antes de morir ¿qué hizo?

El cantante Yeison Jiménez, de 34 años, murió este sábado 10 de enero en la tarde, cuando la avioneta en la que viajaba con otras cinco personas se accidentó en su tarea de despegue en el aeropuerto de Paipa.

El nacido en Manzanares, Caldas no solo era conocido por sus canciones y su carisma, sino porque se gozaba en colaborar en obras sociales y ayudaba económicamente a personas, que en algunas ocasiones no conocía.

Yeison Jiménez sorprendió a artista de la calle hasta las lágrimas

El también empresario le cumplió un sueño dorado a una de sus seguidores en una de estas actividades espontáneas. La última acción de este tipo conocida la llevó a cabo en Manizales y el mismo cantante dejó documentado lo ocurrido en sus redes sociales.

Fue el generador de contenido Camilo Cifuentes quien en esta ocasión invitó a Yeison Jiménez a sorprender a una joven que usualmente canta en las calles de Manizales, en vista de que Jiménez estaba en la feria de la ciudad. El cantautor mostró en video que cuando el tiktoker le hizo la propuesta aceptó gustoso, así como todo lo que ocurrió ese día.

El artista y el generador de contenido llegaron hasta donde la joven Nikol Herrera quien cantaba el tema ‘Maldita Traga’ que grabó para una de sus producciones Yeison. El artista se acercó a la cantante con gorra y tapabocas, de tal manera que a ella le fue imposible reconocerlo.

Después de observarla y darle una generosa contribución, que a ella sorprendió, Yeison se devolvió y fue cuando le pidió el micrófono para acompañarla. Ella no entendía la situación, pero le entregó el micrófono. Ahí fue cuando el cantante comenzó a interpretar el tema y ella se percató de que se trataba del mismo Jiménez, que tanto admiraba. Vinieron las lágrimas y las conmovedoras imágenes que tanto el artista como el influencer, compartieron en sus redes.

“Mucho gusto, ¿cómo estás? Vine a conocerte personalmente”, le dijo el artista.

La emoción de Nikol fue enorme sobre todo porque justamente ella también cumplía años y lo tomó como un regalo sorpresa. Como si esto no fuera suficiente Yeison la invitó a cantar en la carpa en la que él tenía presentación, cumpliéndole así el sueño a la joven.

