Yeison Jiménez, Pedro Infante y más artistas que murieron en accidentes aéreos

Han pasado ocho días desde que Colombia se estremeció con la trágica muerte de Yeison Jiménez, uno de los mayores exponentes de la música popular en el país. El artista de 34 años, oriundo de Manzanares, Caldas, sufrió un accidente en su avioneta, en el que también murieron otras cinco personas que hacían parte de su equipo de trabajo: Jefferson Osorio, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Weisman Mora y Fernando Torres. Hasta el momento, se desconocen las causas del siniestro; las autoridades pertinentes están en las investigaciones.

Muerte de Yeison Jiménez enlutó a Colombia

La noticia del deceso del intérprete de Aventurero dejó un profundo silencio en el país, especialmente porque en algunas entrevistas, el artista había revelado que, en tres oportunidades, soñó que moriría en un accidente de avión. El artista salía del aeropuerto Juan José Rondón, en Paipa, Boyacá, hacia la capital antioqueña, pues tenía programado un concierto esa noche en Marinilla, cuando su avioneta presentó algunas fallas, cayendo al vacío. Segundos después explotó.

El miércoles 14 de enero se realizó en el Movistar Arena en Bogotá un multitudinario homenaje que contó con la presencia de más de 15 mil personas, quienes, entre lágrimas, aplausos y nostalgia, despidieron al artista interpretando al unísono sus éxitos más grandes.

Homenaje en el Movistar Arena al artista Yeison Jiménez, quien el pasado sábado 10 de enero murió en un accidente aéreo, junto con cinco personas de su equipo; El homenaje conto con la participación de Pipe Bueno, Paola Jara, Jessi Uribe, Luis Alfonso, Arelys Henao, John Álex Castaño, entre otros artistas de música popular. Fotografía por: Mauricio Alvarado Lozada

A raíz de su trágica muerte, recordamos a otros artistas, quienes al igual que Yeison, murieron en accidentes aéreos:

Carlos Gardel

El artista, considerado una de las máximas figuras del tango, murió el 24 de junio de 1935 a los 44 años. El cantante también sufrió un accidente de avión en el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín. Eran las tres de la tarde cuando el avión F-31 de SACO, piloteado por el mismo fundador de la empresa Ernesto Samper Mendoza, colisionó con otra aeronave en el momento del despegue. A bordo se encontraban el cantante y diez personas más, entre ellas el compositor Alfredo Le Pera y los guitarristas Guillermo Barbieri y Ángel Domingo Riverol. En total, fueron 17 personas muertas en el accidente, viajeros de ambas aeronaves.

Según el informe preliminar de las autoridades, al parecer, el accidente se produjo por una fuerte ráfaga de viento lateral combinada con la presencia de otra aeronave en la pista. Esto llevó al avión F-31 a perder su rumbo, desviarse durante el despegue y terminar impactando a pocos metros de la pista.

Pedro Infante

‘El Ídolo de Guamúchil’ murió el 15 de abril de 1957. El actor y cantante viajaba como pasajero en un avión de carga, un Consolidated B-24, que operaba la compañía Tamsa y que había sido adaptado para el transporte comercial. La aeronave despegó del Aeropuerto de Mérida, Yucatán, con rumbo a la Ciudad de México, pero solo unos minutos después de despegar, perdió estabilidad y se estrelló en el barrio Santa Ana, una zona poblada de la ciudad. Las investigaciones oficiales determinaron que el accidente fue causado por una mezcla de factores, incluyendo una falla mecánica, el exceso de peso, ya que el avión llevaba una gran carga de pescado, y la dificultad para maniobrar, dado que la aeronave no estaba diseñada originalmente para este tipo de vuelos comerciales. Tras el impacto, el avión explotó, resultando en la muerte instantánea de Pedro Infante, el piloto y el resto de la tripulación.

El artista ya había sobrevivido a dos accidentes aéreos antes del trágico siniestro que le costó la vida. El primero tuvo lugar en 1947, cuando sufrió un percance durante un vuelo en México. El segundo ocurrió en 1949 y fue un accidente que le dejó graves lesiones, incluyendo una fractura en el cráneo y daños en la columna, lo que le obligó a pasar por una larga recuperación.

Juancho Rois

El acordeonero de Diomedes Díaz murió el 21 de noviembre de 1994, luego que la avioneta en la que viajaba hacia un concierto en El Tigre, en Venezuela, sufriera fallas mecánicas. El artista estaba junto a otros músicos y miembros de su equipo cuando la aeronave se estrelló poco después de despegar del aeropuerto. El avión cayó a tierra y se incendió, lo que resultó en la trágica muerte de todos los que iban a bordo. Según los informes oficiales, el accidente se debió a una falla mecánica que provocó la pérdida de control de la aeronave. Rois era considerado uno de los acordeoneros más talentosos e influyentes del género, especialmente recordado por su colaboración con Diomedes Díaz.

Jenni Rivera

El 9 de diciembre del 2012 el mundo del espectáculo mexicano se vistió de luto con la repentina muerte de Jenni Rivera. Tras un concierto en la Arena Monterrey, la artista se dirigía a la ciudad de Toluca cuando la aeronave en la que se dirigía perdió comunicación con los radares, a pocos minutos de su despegue. Tras varias horas de incertidumbre sobre su paradero, se conoció que el Lear Jet 25, con matrícula N345MC, había caído en la Sierra Madre Oriental en el municipio de Iturbide, en Nuevo León.

Al igual que en el caso de Yeison Jiménez, no hubo sobrevivientes. Arturo Rivera Ruiz (publirrelacionista), Jacob Yebale (maquillista), Jorge Armando Sánchez (estilista), Mario Macías Pacheco (abogado), Miguel Pérez Soto, (piloto) y Alessandro Torres Álvarez (copilolto) también perdieron la vida junto a la ‘Diva de la banda’. La cantante tenía 43 años.

La Dirección General de Aeronáutica Civil detalló una ‘cadena de errores’ en el vuelo que volaba a 28 mil pies de altura con una velocidad cercana a los mil kilómetros por hora. Además, el piloto tenía 78 años, más de la edad permitida para tripular un artefacto con dicha sobrecarga y, al parecer, el copiloto de 21 años tenía una licencia que no era apta fuera de los Estados Unidos.