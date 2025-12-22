Yeison Jiménez recordó su desencuentro con Amparo Grisales: “Me dolió mucho”

Yeison Jiménez y Amparo Grisales hicieron equipo en 2021, cuando fueron parte del equipo de jurados de Yo me llamo, uno de los programas más populares de la televisión colombiana. En su momento, ambos demostraron una excelente relación frente a las cámaras, a pesar de las diferencias que tenían en sus opiniones.

Sin embargo, esa armonía se rompió en la más reciente edición del concurso de imitadores, ‘La Diva de Divas’ compartió una opinión sobre MLP, canción de su excompañero, que desató una fuerte controversia.

"No es culpa tuya, la compuso él. Eso es lo que le gusta a él, decir: ‘Estoy facturando, estoy teniendo éxito, soy el más teso, soy el mejor, soy el más bueno y soy el más bonito’… Esa es la canción”, expresó Amparo Grisales en aquella ocasión.

En su momento, Yeison Jiménez reaccionó sorprendido por el comentario y sacó a relucir sus logros en la música. Además, en una reciente entrevista con Diva Jessurum para el programa Se dice de mí, el artista de música popular volvió a hablar sobre este episodio.

¿Qué dijo Yeison Jiménez sobre Amparo Grisales?

En su charla con el mencionado espacio de Caracol Televisión, el músico de 34 años inició hablando sobre su experiencia en Yo me llamo. Según dijo, allí recibió una gran cantidad de críticas a las que debió aprender cómo hacerle frente en el camino.

“Yo siempre respeté demasiado a las personas del programa; es de lo más bonito que he hecho en mi vida. Pero cada 15 días había un ataque, o cuando cantaban algo mío... otro ataque. Aun así, yo me quedaba callado por respeto al programa”, aseguró Yeison Jiménez.

Por último, el intérprete de otros éxitos, como Aventurero y Vete, se refirió de nuevo a los comentarios que Amparo Grisales hizo sobre su canción.

“Me dolió mucho que se metiera con mi música, con mi trabajo, con mi proyecto, con lo que yo he hecho a pulso y con lo que me da la comida”, concluyó Yeison Jiménez al respecto.

Además, familiares y amigos cercanos hablaron en Se dice de mí sobre cómo se vivió ese momento en el entorno del cantante. De hecho, su hermana admitió que fue quien más insistió en que se pronunciara la primera vez y pusiera lo que él mismo calificó como un “tate quieto”.

