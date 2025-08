Yeison Jiménez reveló: “le he dado muy duro a mi trabajo y al cuerpo”

El pasado 23 de julio, Yeison Jiménez hizo historia con su concierto ‘Sold out’ en El Campín. El intérprete de Ni tengo ni te necesito, se convirtió en el primer artista de música popular en llenar ese estadio.

Hace unos meses, el cantante afirmó que, aunque no se retiraría de la música, sí haría una pausa, sobre todo porque estaba teniendo algunos problemas de salud. En una reciente entrevista con Vea, el oriundo de Manzanares, Caldas, reveló cómo le ha ido durante este tiempo con este cambio de vida:

“Le bajé como un 40% al ritmo de la vida. Por lo menos ya no estoy trasnochando tanto a nivel laboral, sino 10 o 12 conciertos al mes de 20, 25 y 28 que hacíamos y ahora tengo un poco más de tiempo, llevo temprano a mi casa, estoy llegando a las 09:00 de la noche o donde quiera que esté, yo no vuelo en vuelos que lleguen a medianoche, ni madrugo, yo exijo que me ayuden a descansar un poco, porque le he dado muy duro a mi trabajo y al cuerpo, entonces trato de descansar mucho, yo a las 9 me acuesto, apago el teléfono y a dormir, puede estarme hablando del que sea, pero yo estoy sacándole prioridad a mi descanso", dijo.

Yeison Jiménez, cantante de música popular colombiano. Fotografía por: Hernan Puentes

Así cambió la vida de Yeison Jiménez

Su vida ahora es más tranquila, aunque no deja de tener una agenda abrumadora. “Yo siento mucha tranquilidad porque he hecho las cosas bien, he trabajado al máximo y he podido sortear y cumplirle todos mis compromisos a nivel personal, económico, empresarial. Entonces mi postura ante la vida y ante mi trabajo es que estoy bien, estoy tranquilo y me levanto a trabajar. Estoy en un proceso de tranquilidad, no es de no trabajar. Yo nunca he tenido 5 días en mi casa acostado en televisión, eso no lo conozco en mi vida. Pero es un proceso de no querer nada. Estoy a lo que me llegue, si hay que viajar se viaja, si hay que comer se come, si hay que dormir, se duerme. No estoy planificando nada. En estos momentos de mi vida. Estoy a lo que venga, lo que llegue con la tranquilidad del mundo, relajado”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Estafas a nombre Yeison Jiménez

Hace unas semanas, Yeison hizo una publicación en sus redes sociales alertando a sus seguidores que estaban estafando a su nombre. En esta entrevista, reveló algunos detalles de lo ocurrido: “lo han hecho mucho, crean perfiles de Facebook y de Instagram. A mí me piden fotos en la calle cualquier persona y yo le doy una foto normal y esa persona se va a abrir un Facebook, un Instagram, sube 5 fotos mías y dice que es un primo mío y empiezan a echar el cuento a la gente por redes sociales y es impresionante la gente que cae robados. Hay chicas que han ido a conciertos pensando que yo les estoy hablando por redes. Y después me dicen, ‘no es que yo quedé parada afuera porque alguien me habló y me dijo que eras tú’. Esto es Colombia, es muy normal, la idiosincrasia de nuestro país, la mayoría de la gente siempre está más enfocada en cómo dañar que construir”.