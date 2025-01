Yina Calderón, de ‘LCDLF’ reveló por que está alejada de su madre: “nos cansamos”

‘La Casa de los famosos’ no ha empezado y Yina Calderón ha evidenciado que es tal vez la participante más mediática y polémica de esta temporada. Desde antes de que su nombre fuera revelado como una de las nuevas habitantes del lugar, ya daba de qué hablar.

El hecho de que existiera un enfrentamiento entre ella y Sofía Avendaño, otra de las participantes de esta esta etapa, ocupó la atención de los cibernautas que están a la expectativa de qué pasará cuando comience la competencia y ellas deban compartir las 24 horas del día. Yina dijo en entrevista en ‘Buen día Colombia’ que optará por no prestarle atención. Calderón mencionó que nunca agredió físicamente a Sofía, como la modelo trans lo asegura, hace dos años. Se sabe que el caso está en manos de la fiscalía, según lo dicho por Avendaño.

Ahora Yina vuelve a ocupar la atención por su más recientes declaraciones, en esta ocasión en torno a su relación con su mamá. Fue en una dinámica de preguntas y respuestas en redes sociales que ella se sinceró sobre la mala relación que tiene con ella.

Antes de dar detalles de la causa de la distancia, mencionó que sabe que la madre es persona de respeto por el hecho de serlo.

También mencionó que el asunto no es solo con ella, sino que sus hermanas también están distanciadas de su mamá Merly Ome

“Nos cansamos de verle un novio y otro y otro”, Yina Calderón sobre su mamá

“Yo no hablo de este tema porque es mi mamá. La mamá se respeta, la mamá puede ser lo que sea, pero uno le debe respeto, pero ya que ella salió por allá a hablar a decir un poco de historias como si fuera “San Merly”, yo tengo que aclarar las cosas”, inició. “¿Qué es lo que pasó con mi mamá… la verdad Nos cansamos de verle un novio, y otro, y otro, y otro”, explicó.

Mencionó que en diciembre pasado, su hermana Leonela habló con su mamá para pasar Año Nuevo junto a ella en Huila, y aceptó, pero Merly le advirtió que estaría junto a su nuevo novio, “lo conoció por allá en un bus, se enamoró”, detalló la influencer, que posteriormente continuó con su explicación.

“Estamos cansadas de espantarle manes que no sirven para nada. Demás que el señor no tiene la culpa, yo no lo conozco”, enfatizó.

“Nos cansamos de que ponga a los novios por encima de las hijas y me duele porque es mi mamá”, dijo Calderón afectada por la situación. AL final cerró diciendo: “los papás también tienen errores y tienen que aceptar eso, entonces ella no puede pretender que nosotras queramos a un señor que lo conoció por allá, no sé dónde, o que esté de boca en boca en el pueblo, entonces nos cansamos”, añadió.

